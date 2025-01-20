«Оземпик» и еще 14 препаратов попали под второй раунд переговоров о снижении цен в США

Министерство здравоохранения США опубликовало список из 15 препаратов, вопрос о снижении цен на которые будет обсуждаться с фармацевтическими компаниями.

Производители, лекарства которых оказались в перечне, должны до 28 февраля 2025 года принять решение об участии в переговорах. В случае отказа они могут столкнуться с налоговыми штрафами или лишиться возможности реализовывать свою продукцию через американскую программу государственного медицинского страхования Medicare.

Пересмотр цен состоится во второй раз и коснется средств от диабета, рака, астмы и других заболеваний. В их числе — ставшие известными во всем мире препараты на основе семаглутида, принадлежащие датскому фармгиганту Novo Nordisk. Согласованная стоимость будет установлена в 2027 году.

Как сообщается, с ноября 2023 по октябрь 2024 года эти медикаменты получили около 5,3 млн американцев старше 65 лет, застрахованных Medicare. За указанный период общие затраты на них составили 41 млрд долл.

В 2022 году администрация уходящего президента США Джо Байдена приняла Закон о снижении инфляции. Его положения позволили страховщикам напрямую вести переговоры с фармкомпаниями о ценах на лекарства.

В прошлом году американские власти сообщили о первых десяти препаратах, которые подешевеют с января 2026 года, что сэкономит пациентам около 1,5 млрд долл. Величина их уценки колеблется в диапазоне от 38 до 79%.

Однако перспективы этой инициативы остаются неизвестны, так как Дональд Трамп, вступивший в должность главы США 20 января 2025 года, еще не обозначил позицию относительно них.

Список препаратов, цены на которые будут пересмотрены в рамках Medicare

Препарат МНН Компания-разработчик Одобренные показания Год регистрации FDA «Оземпик», Wegovy, Rybelsus (объединены Минздравом США в одну позицию) Семаглутид Novo Nordisk Сахарный диабет 2-го типа, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, апноэ 2017, 2020, 2021, 2024 «Треледжи эллипта» Флутиказона фуроат + умеклидиний + вилантерол GSK Астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 2017 «Кстанди» Энзалутамид Astellas и Pfizer Рак простаты 2012 Pomalyst Помалидомид Bristol Myers Squibb Множественная миелома, саркома Капоши при СПИДе 2013, 2020 Ibrance Палбоциклиб Pfizer Рак молочной железы 2015 Ofev Nintedanib Boehringer Ingelheim Идиопатический легочный фиброз 2014 Linzess Linaclotide AbbVie Синдром раздраженного кишечника с запорами, хронический запор 2012 Calquence Акалабрутиниб AstraZeneca Лейкемия и лимфома 2017 Austedo Deutetrabenazine Teva Болезнь Хантингтона, поздняя дискинезия 2017 Breo Ellipta Флутиказона фуроат + вилантерол GSK ХОБЛ, астма 2013 «Тражента» Линаглиптин Boehringer Ingelheim Диабет 2-го типа 2011 Xifaxan Рифаксимин Salix Диарея путешественников, печеночная энцефалопатия, синдром раздраженного кишечника с диареей 2004, 2015 Vraylar Карипразин AbbVie Биполярное расстройство, шизофрения, депрессия 2015, 2022 Janumet Ситаглиптин + метформин MSD (Merck & Co. — в США и Канаде) Диабет 2-го типа 2007 «Отесла» Апремиласт Amgen Псориаз, псориатический артрит, язвы полости рта 2014, 2019

Источник: cms.gov