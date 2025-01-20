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«Оземпик» и еще...

«Оземпик» и еще 14 препаратов попали под второй раунд переговоров о снижении цен в США

20.01.2025
18:01
Владимир Заболотских
Американская программа госстрахования Medicare проведет второй раунд переговоров с фармкомпаниями о снижении цен на 15 препаратов, в числе которых оказались «Оземпик» и Wegovy. Производители должны до конца февраля 2025 года принять решение об участии в обсуждениях, однако их перспектива остается неясной в свете вступления в должность нового президента США.
Фото: pvproductions / freepik

Министерство здравоохранения США опубликовало список из 15 препаратов, вопрос о снижении цен на которые будет обсуждаться с фармацевтическими компаниями.

Производители, лекарства которых оказались в перечне, должны до 28 февраля 2025 года принять решение об участии в переговорах. В случае отказа они могут столкнуться с налоговыми штрафами или лишиться возможности реализовывать свою продукцию через американскую программу государственного медицинского страхования Medicare.

Пересмотр цен состоится во второй раз и коснется средств от диабета, рака, астмы и других заболеваний. В их числе — ставшие известными во всем мире препараты на основе семаглутида, принадлежащие датскому фармгиганту Novo Nordisk. Согласованная стоимость будет установлена в 2027 году.

Как сообщается, с ноября 2023 по октябрь 2024 года эти медикаменты получили около 5,3 млн американцев старше 65 лет, застрахованных Medicare. За указанный период общие затраты на них составили 41 млрд долл.

В 2022 году администрация уходящего президента США Джо Байдена приняла Закон о снижении инфляции. Его положения позволили страховщикам напрямую вести переговоры с фармкомпаниями о ценах на лекарства.

В прошлом году американские власти сообщили о первых десяти препаратах, которые подешевеют с января 2026 года, что сэкономит пациентам около 1,5 млрд долл. Величина их уценки колеблется в диапазоне от 38 до 79%.

Однако перспективы этой инициативы остаются неизвестны, так как Дональд Трамп, вступивший в должность главы США 20 января 2025 года, еще не обозначил позицию относительно них.

Список препаратов, цены на которые будут пересмотрены в рамках Medicare

Препарат

МНН

Компания-разработчик

Одобренные показания

Год регистрации FDA

«Оземпик», Wegovy, Rybelsus (объединены Минздравом США в одну позицию)

Семаглутид

Novo Nordisk

Сахарный диабет 2-го типа, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, апноэ

2017, 2020, 2021, 2024

«Треледжи эллипта»

Флутиказона фуроат + умеклидиний + вилантерол

GSK

Астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)

2017

«Кстанди»

Энзалутамид

Astellas и Pfizer

Рак простаты

2012

Pomalyst

Помалидомид

Bristol Myers Squibb

Множественная миелома, саркома Капоши при СПИДе

2013, 2020

Ibrance

Палбоциклиб

Pfizer

Рак молочной железы

2015

Ofev

Nintedanib

Boehringer Ingelheim

Идиопатический легочный фиброз

2014

Linzess

Linaclotide

AbbVie

Синдром раздраженного кишечника с запорами, хронический запор

2012

Calquence

Акалабрутиниб

AstraZeneca

Лейкемия и лимфома

2017

Austedo

Deutetrabenazine

Teva

Болезнь Хантингтона, поздняя дискинезия

2017

Breo Ellipta

Флутиказона фуроат + вилантерол

GSK

ХОБЛ, астма

2013

«Тражента»

Линаглиптин

Boehringer Ingelheim

Диабет 2-го типа

2011

Xifaxan

Рифаксимин

Salix

Диарея путешественников, печеночная энцефалопатия, синдром раздраженного кишечника с диареей

2004, 2015

Vraylar

Карипразин

AbbVie

Биполярное расстройство, шизофрения, депрессия

2015, 2022

Janumet

Ситаглиптин + метформин

MSD (Merck & Co. — в США и Канаде)

Диабет 2-го типа

2007

«Отесла»

Апремиласт

Amgen

Псориаз, псориатический артрит, язвы полости рта

2014, 2019

Источник: cms.gov

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