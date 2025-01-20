«Оземпик» и еще 14 препаратов попали под второй раунд переговоров о снижении цен в США
Министерство здравоохранения США опубликовало список из 15 препаратов, вопрос о снижении цен на которые будет обсуждаться с фармацевтическими компаниями.
Производители, лекарства которых оказались в перечне, должны до 28 февраля 2025 года принять решение об участии в переговорах. В случае отказа они могут столкнуться с налоговыми штрафами или лишиться возможности реализовывать свою продукцию через американскую программу государственного медицинского страхования Medicare.
Пересмотр цен состоится во второй раз и коснется средств от диабета, рака, астмы и других заболеваний. В их числе — ставшие известными во всем мире препараты на основе семаглутида, принадлежащие датскому фармгиганту Novo Nordisk. Согласованная стоимость будет установлена в 2027 году.
Как сообщается, с ноября 2023 по октябрь 2024 года эти медикаменты получили около 5,3 млн американцев старше 65 лет, застрахованных Medicare. За указанный период общие затраты на них составили 41 млрд долл.
В 2022 году администрация уходящего президента США Джо Байдена приняла Закон о снижении инфляции. Его положения позволили страховщикам напрямую вести переговоры с фармкомпаниями о ценах на лекарства.
В прошлом году американские власти сообщили о первых десяти препаратах, которые подешевеют с января 2026 года, что сэкономит пациентам около 1,5 млрд долл. Величина их уценки колеблется в диапазоне от 38 до 79%.
Однако перспективы этой инициативы остаются неизвестны, так как Дональд Трамп, вступивший в должность главы США 20 января 2025 года, еще не обозначил позицию относительно них.
Список препаратов, цены на которые будут пересмотрены в рамках Medicare
|
Препарат
|
МНН
|
Компания-разработчик
|
Одобренные показания
|
Год регистрации FDA
|
«Оземпик», Wegovy, Rybelsus (объединены Минздравом США в одну позицию)
|
Семаглутид
|
Novo Nordisk
|
Сахарный диабет 2-го типа, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, апноэ
|
2017, 2020, 2021, 2024
|
«Треледжи эллипта»
|
Флутиказона фуроат + умеклидиний + вилантерол
|
GSK
|
Астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
|
2017
|
«Кстанди»
|
Энзалутамид
|
Astellas и Pfizer
|
Рак простаты
|
2012
|
Pomalyst
|
Помалидомид
|
Bristol Myers Squibb
|
Множественная миелома, саркома Капоши при СПИДе
|
2013, 2020
|
Ibrance
|
Палбоциклиб
|
Pfizer
|
Рак молочной железы
|
2015
|
Ofev
|
Nintedanib
|
Boehringer Ingelheim
|
Идиопатический легочный фиброз
|
2014
|
Linzess
|
Linaclotide
|
AbbVie
|
Синдром раздраженного кишечника с запорами, хронический запор
|
2012
|
Calquence
|
Акалабрутиниб
|
AstraZeneca
|
Лейкемия и лимфома
|
2017
|
Austedo
|
Deutetrabenazine
|
Teva
|
Болезнь Хантингтона, поздняя дискинезия
|
2017
|
Breo Ellipta
|
Флутиказона фуроат + вилантерол
|
GSK
|
ХОБЛ, астма
|
2013
|
«Тражента»
|
Линаглиптин
|
Boehringer Ingelheim
|
Диабет 2-го типа
|
2011
|
Xifaxan
|
Рифаксимин
|
Salix
|
Диарея путешественников, печеночная энцефалопатия, синдром раздраженного кишечника с диареей
|
2004, 2015
|
Vraylar
|
Карипразин
|
AbbVie
|
Биполярное расстройство, шизофрения, депрессия
|
2015, 2022
|
Janumet
|
Ситаглиптин + метформин
|
MSD (Merck & Co. — в США и Канаде)
|
Диабет 2-го типа
|
2007
|
«Отесла»
|
Апремиласт
|
Amgen
|
Псориаз, псориатический артрит, язвы полости рта
|
2014, 2019
Источник: cms.gov
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