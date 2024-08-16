Администрация Байдена снизит цены на 10 препаратов в рамках программы Medicare с 2026 года
Администрация президента США Джо Байдена объявила о снижении цен на 10 наиболее дорогостоящих рецептурных препаратов, покрываемых государственной страховой программой Medicare. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
«В этот раз мы наконец-то одолели фармгигантов», – заявил действующий глава США, выступая на предвыборном мероприятии с вице-президентом Камалой Харрис в штате Мэриленд. По словам Байдена, в первый год действия новых цен государство сэкономит около 6 млрд долл.
Величина уценки лекарств колеблется в диапазоне от 38 до 79%. Сильнее всего подешевело лекарственное средство от диабета «Янувия» (ситаглиптин) производства компании MSD (в США и Канаде — Merck & Co.). Новые цены вступят в силу с 1 января 2026 года.
Программа переговоров по ценам на лекарства стала возможной благодаря Закону о снижении инфляции, принятому в 2022 году. В своей речи Харрис отметила, что ее решающий голос в Сенате помог утвердить законопроект, который не поддержали республиканцы.
Представители фармацевтической индустрии уже заявляли о несогласии с ценовой политикой американских властей, утверждая, что она может ограничить инвестиции в разработку и исследования новых лекарств. Как отмечается, из-за снижения прибыли компаниям придется отсрочить или вовсе отказаться от выпуска новых лекарств на рынок США.
MSD первым из фармгигантов подал судебный иск против американского правительства. Позднее действия властей обжаловали в суде также Johnson & Johnson, Bristol Myers Squibb, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca, Novo Nordisk и Novartis. В июне 2023 года в окружной суд Техаса с исковым заявлением против властей США обратилась американская отраслевая группа Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), представляющая интересы фармацевтических компаний. Производители подчеркивали, что принудительное ценовое регулирование нарушает их конституционные права и расценивается как отчуждение собственности.
Перечень лекарств с пересмотренной стоимостью
|
ТН, МНН, компания-производитель
|
Показания
|
Число получателей препарата в рамках Medicare в 2023 году
|
Цена в 2023 году за месячный курс
|
Согласованная цена на 2026 год за месячный курс
|
Снижение цены
|
«Эликвис», апиксабан, Bristol-Myers Squibb и Pfizer
|
Профилактика и лечение тромбозов
|
3 928 000
|
521 долл.
|
231 долл.
|
56%
|
«Джардинс», эмпаглифлозин, Boehringer Ingelheim и Eli Lilly
|
Диабет, сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек
|
1 883 000
|
573 долл.
|
197 долл.
|
66%
|
«Ксарелто», ривароксабан, Johnson & Johnson и Bayer
|
Профилактика и лечение тромбозов, снижение риска для пациентов с ишемической болезнью сердца или заболеванием периферических артерий
|
1 324 000
|
517 долл.
|
197 долл.
|
62%
|
«Янувия», ситаглиптин, MSD
|
Диабет
|
843 000
|
527 долл.
|
113 долл.
|
79%
|
«Форсига», дапаглифлозин, AstraZeneca
|
Диабет, сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек
|
994 000
|
556 долл.
|
178,50 долл.
|
68%
|
«Фиасп», инсулин аспарт, Novo Nordisk
|
Диабет
|
785 000
|
495 долл.
|
119 долл.
|
76%
|
Entresto, сакубитрил + валсартан, Novartis
|
Сердечная недостаточность
|
664 000
|
628 долл.
|
295 долл.
|
53%
|
«Энбрел», этанерцепт, Amgen
|
Ревматоидный артрит, псориаз, псориатический артрит
|
48 000
|
7 106 долл.
|
2 355 долл.
|
67%
|
«Имбрувика», ибрутиниб, AbbVie и Johnson & Johnson
|
Онкологические заболевания крови
|
17 000
|
14 934 долл.
|
9 319 долл.
|
38%
|
«Стелара», устекинумаб, Johnson & Johnson
|
Псориаз, псориатический артрит, болезнь Крона, язвенный колит
|
23 000
|
13 836 долл.
|
4 695 долл.
|
66%
Известно, что количество препаратов, цены на которые подлежат корректировке, будет только расти. К февралю 2025 года администрация президента США планирует назвать 15 лекарственных средств, подлежащих удешевлению. Согласованные цены на них будут установлены в 2027 году. Подобные переговоры с фармгигантами о стоимости медикаментов будут проводиться каждый год. Начиная с 2029 года американские власти намерены ежегодно снижать цены на 20 лекарств.
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