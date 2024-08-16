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Администрация Байдена снизит...

Администрация Байдена снизит цены на 10 препаратов в рамках программы Medicare с 2026 года

16.08.2024
16:21
Владимир Заболотских
Власти США сообщили о снижении цен на 10 наиболее дорогостоящих рецептурных препаратов, покрываемых государственной страховой программой Medicare. С 1 января 2026 года они подешевеют минимум на 38%, а максимум — почти на 80%.
Фото: freepik

Администрация президента США Джо Байдена объявила о снижении цен на 10 наиболее дорогостоящих рецептурных препаратов, покрываемых государственной страховой программой Medicare. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«В этот раз мы наконец-то одолели фармгигантов», – заявил действующий глава США, выступая на предвыборном мероприятии с вице-президентом Камалой Харрис в штате Мэриленд. По словам Байдена, в первый год действия новых цен государство сэкономит около 6 млрд долл.

Величина уценки лекарств колеблется в диапазоне от 38 до 79%. Сильнее всего подешевело лекарственное средство от диабета «Янувия» (ситаглиптин) производства компании MSD (в США и Канаде — Merck & Co.). Новые цены вступят в силу с 1 января 2026 года.

Программа переговоров по ценам на лекарства стала возможной благодаря Закону о снижении инфляции, принятому в 2022 году. В своей речи Харрис отметила, что ее решающий голос в Сенате помог утвердить законопроект, который не поддержали республиканцы.

Представители фармацевтической индустрии уже заявляли о несогласии с ценовой политикой американских властей, утверждая, что она может ограничить инвестиции в разработку и исследования новых лекарств. Как отмечается, из-за снижения прибыли компаниям придется отсрочить или вовсе отказаться от выпуска новых лекарств на рынок США.

MSD первым из фармгигантов подал судебный иск против американского правительства. Позднее действия властей обжаловали в суде также Johnson & Johnson, Bristol Myers Squibb, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca, Novo Nordisk и Novartis. В июне 2023 года в окружной суд Техаса с исковым заявлением против властей США обратилась американская отраслевая группа Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), представляющая интересы фармацевтических компаний. Производители подчеркивали, что принудительное ценовое регулирование нарушает их конституционные права и расценивается как отчуждение собственности.

Перечень лекарств с пересмотренной стоимостью

ТН, МНН, компания-производитель

Показания

Число получателей препарата в рамках Medicare в 2023 году

Цена в 2023 году за месячный курс

Согласованная цена на 2026 год за месячный курс

Снижение цены

«Эликвис», апиксабан, Bristol-Myers Squibb и Pfizer

Профилактика и лечение тромбозов

3 928 000

521 долл.

231 долл.

56%

«Джардинс», эмпаглифлозин, Boehringer Ingelheim и Eli Lilly

Диабет, сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек

1 883 000

573 долл.

197 долл.

66%

«Ксарелто», ривароксабан, Johnson & Johnson и Bayer

Профилактика и лечение тромбозов, снижение риска для пациентов с ишемической болезнью сердца или заболеванием периферических артерий

1 324 000

517 долл.

197 долл.

62%

«Янувия», ситаглиптин, MSD

Диабет

843 000

527 долл.

113 долл.

79%

«Форсига», дапаглифлозин, AstraZeneca

Диабет, сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек

994 000

556 долл.

178,50 долл.

68%

«Фиасп», инсулин аспарт, Novo Nordisk

Диабет

785 000

495 долл.

119 долл.

76%

Entresto, сакубитрил + валсартан, Novartis

Сердечная недостаточность

664 000

628 долл.

295 долл.

53%

«Энбрел», этанерцепт, Amgen

Ревматоидный артрит, псориаз, псориатический артрит

48 000

7 106 долл.

2 355 долл.

67%

«Имбрувика», ибрутиниб, AbbVie и Johnson & Johnson

Онкологические заболевания крови

17 000

14 934 долл.

9 319 долл.

38%

«Стелара», устекинумаб, Johnson & Johnson

Псориаз, псориатический артрит, болезнь Крона, язвенный колит

23 000

13 836 долл.

4 695 долл.

66%

Источник

Известно, что количество препаратов, цены на которые подлежат корректировке, будет только расти. К февралю 2025 года администрация президента США планирует назвать 15 лекарственных средств, подлежащих удешевлению. Согласованные цены на них будут установлены в 2027 году. Подобные переговоры с фармгигантами о стоимости медикаментов будут проводиться каждый год. Начиная с 2029 года американские власти намерены ежегодно снижать цены на 20 лекарств.

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