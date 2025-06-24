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«Озон Фармацевтика» привлекла...

«Озон Фармацевтика» привлекла 2,8 млрд руб. по итогам SPO

24.06.2025
16:22
Дина Коблова
«Озон Фармацевтика» успешно провела SPO на Московской бирже. Компания привлекла 2,8 млрд руб. от 14 тыс. инвесторов. Доля акций в свободном обращении увеличилась на 6 п.п.
Фото: Игорь Чунусов

«Озон Фармацевтика» по итогам успешного SPO (вторичное публичное размещение акций) на Московской бирже привлекла 2,8 млрд руб. и более 14 тыс. инвесторов в структуру акционерного капитала. Как сообщили в пресс-службе компании, привлеченные средства направят на реализацию стратегии устойчивого и прибыльного роста.

Цена SPO установлена на уровне 42 руб. за акцию. Всего было продано 65,9 млн акций компании, благодаря чему доля акций в свободном обращении приросла на 6 п.п. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме предложения были поделены в соотношении примерно 63 на 37%.

После завершения SPO компания планирует провести дополнительную эмиссию акций по открытой подписке. Участие в дополнительной эмиссии будет возможно для всех держателей акций компании «Озон Фармацевтика» по той же цене, как и в SPO, что позволит сохранить их долю владения в капитале компании.

В конце мая «Озон Фармацевтика» опубликовала финансовые результаты по МСФО за I квартал 2025 года. Выручка компании выросла на 45% в годовом сопоставлении. Компания направила 735 млн руб. на капитальные вложения, включая регистрацию новых препаратов и развитие производственных мощностей.

В ходе первичного размещения (IPO) в октябре 2024 года «Озон Фармацевтика» привлекла 3 млрд руб. Акционерами компании стали институциональные инвесторы и более 40 тыс. частных инвесторов.

Компании
Озон Фармацевтика

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