Ozon объяснил, почему не может заблокировать капсулы для быстрого похудения

Маркетплейс Ozon получил письмо от Росздравнадзора по поводу продажи на площадке капсул Turbo Ozempic. Как рассказала на форуме «Фармацевтика и право: пути к устойчивому развитию» руководитель проектов маркетплейса юридической дирекции Ozon Мария Краснер, в службе полагали, что речь идет о рецептурном лекарственном препарате, передает корреспондент «ФВ».

«Было много споров из-за этого. Много ассоциаций нам сообщило, что мы не знаем, как все это работает, и что мы не правы. Несколько дней назад нам пришло письмо Росздравнадзора о том, что на Ozon продается Turbo Ozempic, предполагая, что это рецептурный препарат. Но это не так. Это пищевой концентрат, у него есть декларация соответствия, то есть документ качества», – пояснила Краснер.

По ее словам, поэтому у маркетплейса не было оснований убрать товар с витрины. «Мы как площадка вместе с Wildberries монополисты на рынке, мы не можем взять и заблокировать товар без суда и следствия. У меня должны быть основания. Сейлер – слабая сторона, ФАС за этим следит, пытается защитить слабую сторону», – сказала она.

Краснер добавила, что Росздравнадзор согласился с такой позицией, так как служба не занимается пищевыми концентратами.

На то, что на Ozon продается пищевой концентрат под торговым наименованием, схожим с известным препаратом, который применяется в том числе для лечения ожирения, на отраслевой конференции в сентябре 2024 года обратил внимание директор по развитию компании «Катрен» Анатолий Тенцер.

Препарат производится ООО «Амбрелла» в Бийске. Эта же компания в июле 2024 года подала заявку на регистрацию товарного знака «Оземпик». В состав капсул входят растительные компоненты. Стоимость упаковки с 60 капсулами превышает 5 тыс. руб.