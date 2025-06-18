ПМЭФ-25. Главное

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко: «Мы, проходя период пандемии, очень сильно пересмотрели свои взгляды и, видя, как сегодня развиваются системы здравоохранения, как они конкурируют, мы стали искать новые методы регулирования. Ни в коем случае нельзя терять скорости. И коммерциализация тех или иных разработок — это тоже важная составляющая. Потому что я вижу, сколько сегодня ученых, молодых ребят, приходя и разрабатывая те или иные проекты, если они не добиваются быстрого выхода и быстрой реализации, у них гаснут глаза».

Председатель правления Фонда «Круг добра» Александр Ткаченко: «Сегодня более 29 тыс. детей получают терапию как единоразовую, таргетную, так и пожизненную. Это 102 наименования заболеваний, 119 препаратов. Фонд стал драйвером развития здравоохранения и технологий в медицине. В том числе и для производителей, которые могут строить долгосрочное планы по выпуску лекарств».

Перечень СЗЛС будет структурирован по уровням локализации: в первом разделе будет применяться правило «второй лишний», во втором — 30%-ная преференция для препаратов полного цикла. Такая мера предусмотрена в проекте постановления, который вынесут на публичное обсуждение, заявила заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева.

Заместитель руководителя ФАС Тимофей Нижегородцев: «Инновации и стимулирование инноваций — тут нет золотого решения. Это сложный процесс. Я возможно, расстрою своих коллег из других ведомств, но инновации это прежде всего продукт конкуренции. Вряд ли получится запустить инновации скриптом. Главной движущей силой инноваций является желание компаний зарабатывать деньги».

Заместитель Министра здравоохранения Сергей Глаголев: «Порядка 25% инновационных препаратов, которые мы регистрируем сегодня по процедуре условной регистрации, являются отечественными. Примерно треть инновационных продуктов разрабатываются в госучреждениях».

Сделки и соглашения

Сбер, Институт AIRI и «Промомед» объединились для создания новых лекарств с помощью ИИ. Искусственный интеллект обеспечит обработку больших объемов данных, позволит оптимизировать поиск целевого решения для новых препаратов, а также развивать индивидуальный подход к лечению пациентов (персонализированную медицину). Кроме того, партнеры разработают специальную платформу для интегрированного подхода к применению ИИ-решений в фармкомпаниях: биоинформатический анализ, анализ биомедицинских данных, анализ данных рынка и другие инструменты поддержки принятия решений будут доступны в едином программном комплексе.

«Акрихин» и «Активный Компонент» подписали меморандум об углублении стратегического партнерства. Соглашение нацелено на развитие совместной работы по локализации полного цикла производства лекарственных препаратов для лечения сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.

«Технопарк Санкт-Петербурга» и Институт экспериментальной медицины подписали соглашения о начале совместного проекта в области иммунологии. Они будут вести научно-исследовательские разработки в области иммунологии для лечения респираторных и онкологических заболеваний, обмен экспертными возможностями для получения государственного финансирования проектов, трансфера технологий, оценки перспектив инновационных стартапов в области медицинских и биотехнологий.

В России появится федеральный медико-технический промышленный кластер. Его резидентами станут разработчики и производители высокотехнологичного медоборудования, планируется участие отечественных производителей электронной компонентной базы. В число стратегических учредителей вошли Сеченовский Университет, АНО Консорциум «Медицинская техника», ООО «Нацпромлизинг» и АНО «Инновационный инжиниринговый центр».

АО «Р-Фарм» и «Институт экспериментальной медицины» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере научно-исследовательской, образовательной и производственной деятельности. В рамках соглашения планируется совместная разработка новых методов профилактики, диагностики, лечения, реабилитации пациентов, разработка новых лекарственных препаратов, в том числе иммунобиологических.

РФПИ объявил о партнерстве с поставщиками фармпродукции и медоборудования — вьетнамской GDP и российской EOC. Соглашение о сотрудничестве направлено на вывод российских и вьетнамских компаний на рынки двух стран. Также фонд расширяет сотрудничество c ведущей частной многопрофильной группой компаний Вьетнама T&T Group.

АФПЕАЭС и ВСП подписали Кодекс пациент-ориентированного взаимодействия. В документе прописаны основополагающие принципы и подходы к сотрудничеству между фарморганизациями и пациентскими НКО.

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