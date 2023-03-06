Пациентская организация предложила бесплатно доставлять рецептурные лекарства льготникам

«Лига защитников пациентов» выступила с инициативой расширить эксперимент по доставке рецептурных лекарств. Общественная организация предлагает бесплатно доставлять препараты льготным категориям граждан. Об этом говорится в письме организации на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Документ есть в распоряжении «ФВ».

В пациентской организации отмечают, что доставка лекарств только тем, кто может сам за себя платить, неэтична. Ведь в этом прежде всего могут нуждаться льготники, среди которых немало малобильных граждан или матерей, ухаживающих за ребенком-инвалидом и которым трудно от него отойти.

«Я уже в апреле 2020 года предлагал Минздраву это решение и даже написал проект порядка, на что мне было отвечено, что регионы сами должны решать эту проблему. Ну и, как видим, большая часть из них ничего не решила», — рассказал «ФВ» президент организации Александр Саверский.

Кроме того, «Лига защитников пациентов» предлагает создать государственную консультативную телемедицинскую службу по подбору лекарств в рамках врачебных назначений. Это объясняется тем, что непонятно, кто будет помогать с выбором конкретного лекарства по торговому наименованию из числа других препаратов с разными ценами в рамках одного МНН. Такая служба позволит снизить влияние частных организаций на мнение консультантов и пациентов.

Также в пациентской организации предлагают исключить из приказа Минздрава № 1094н от 24.11.2021 возможность выписки рецепта на латинском языке. Из-за этого могут возникать ошибки прочтения, что в свою очередь может создать опасную ситуацию для здоровья и даже жизни пациентов, говорится в письме.

Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарственных средств стартовал 1 марта 2023 года в Москве, а также в Московской и Белгородской областях. В перечень препаратов, участвующих в пилоте, вошли 904 МНН. Эксперимент продлится три года.