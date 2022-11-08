Пациенты пожаловались на нехватку иммуноглобулина

Общество пациентов с первичным иммунодефицитом и фонд «Подсолнух» сообщили «Ведомостям», что больные в некоторых регионах не могут получить жизненно необходимый препарат – иммуноглобулин человеческий нормальный для внутривенного введения. По данным опроса пациентской организации, в котором приняли участие чуть более 200 человек, проблемы с обеспечением иммуноглобулином возникли у 141 пациента.

Чаще всего жаловались больные из Татарстана, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. У 25% проблем с получением препарата крови нет, остальные рассказали, что они в течение разных периодов времени сталкивались с проблемами при льготном обеспечении иммуноглобулином.

В свою очередь, в Минздраве сообщили, что за десять месяцев 2022 года в гражданский оборот введено 388 тыс. упаковок препаратов, тогда как за весь 2021 год было введено 441 тыс. По данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов, текущие остатки препаратов в медицинских и аптечных организациях, на складах производителей и дистрибьюторов составляют 355 тыс. упаковок. Дефицита на сегодняшний день нет, уточнили в ведомстве.

Информацию о том, что натуральный объем поступления иммуноглобулинов на рынок в упаковках в текущем году вырос, подтверждает директор аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Однако изменилась форма выпускаемых упаковок. Пересчет в дозы показывает, что общий объем выпуска снижался, причем на довольно ощутимые 12%, отметил он.

Реестр пациентов насчитывает порядка 4,5 тыс. больных, но, по словам президента фонда «Подсолнух» Ирины Бакрадзе, недиагностированных больше. По ее словам, фонд работает с 26 пациентами из 13 регионов, которые не могут получить иммуноглобулин. Причины перебоев в проблемах с логистикой или задержками в поставках иностранных препаратов, а также ситуация, когда пациенту назначают препарат иммуноглобулина с конкретным торговым наименованием из-за жизненных показаний. О перебоях с иммуноглобулином заявил изданию и заместитель гендиректора НМИЦ им. Дмитрия Рогачева Алексей Масчан.

В НПО «Микроген», входящее в «Нацимбио», изданию сообщили, что исполняют обязательства по производству препаратов крови в полном объеме, но видят «серьезные риски остановки производства препаратов иммуноглобулин и иммуноглобулин человека нормальный». В «Микрогене» объясняют это тем, что предельная отпускная цена на эти препараты ранее была снижена в два раза. Представители компаний Sygardis и Behring не ответили на запросы «Ведомостей».

С 1 января по 27 октября 2022 года в России не состоялось больше 101 тыс. закупок лекарств. Если сравнить с таким же периодом 2021 года, то их количество выросло на 20%, писал «ФВ». Так, несостоявшимися признаны 2533 аукциона на поставку препарата иммуноглобулин человека нормальный (седьмое место в топе МНН по количеству отмененных закупок).