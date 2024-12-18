Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Перечень орфанных заболеваний...

Перечень орфанных заболеваний пополнили две нозологии

18.12.2024
14:41
Дина Коблова
В перечень орфанных заболеваний включили две нозологии: эозинофильный эзофагит (хроническое воспаление пищевода) и STXBP1-ассоциированную эпилептическую энцефалопатию (заболевание головного мозга). В списке теперь 295 позиций.
Фото: 123rf.com

Минздрав обновил перечень орфанных (редких) заболеваний, теперь он содержит 295 пунктов. В список добавили две новые позиции: эозинофильный эзофагит и STXBP1-ассоциированную эпилептическую энцефалопатию.

Эозинофильный эзофагит — это хроническое иммуноопосредованное заболевание, при котором воспаляется пищевод из-за наполнения его стенки эозинофилами, разновидностью лейкоцитов. Это может привести к возникновению рефлюкс-подобных симптомов и затрудненному прохождению пищи. В качестве лечения, помимо исключения аллергена, вызывающего такую реакцию, используются кортикостероиды, а также препараты, подавляющие желудочную кислотность.

Первым пероральным лекарственным средством, одобренным Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США для лечения эозинофильного эзофагита, стал препарат Eohilia. Его зарегистрировали через два года после того, как регулятор отклонил заявку японской фармацевтической компании Takeda Pharmaceutical.

STXBP1 — ген на 9-й хромосоме, который связывают с возникновением тяжелой формы эпилепсии у детей раннего возраста. STXBP1-ассоциированная эпилептическая энцефалопатия — это патология головного мозга, которая характеризуется частыми судорогами и задержкой психомоторного развития. Заболевание устойчиво к лечению противоэпилептическими препаратами. Для терапии заболевания используют противоэпилептические препараты, сосудорасширяющие и успокоительные средства, а также ноотропы.

Ранее перечень орфанных заболеваний пополнили четыре новых заболевания. Минздрав включил в список синдром Миллера—Дикера, синдром Блоха—Сульцбергера, синдром Пфайффера и синдром Смит—Магенис.

Нет комментариев

Комментариев: 1

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.