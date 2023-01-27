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Передачу «Кругом добра»...

Передачу «Кругом добра» незарегистрированных лекарств освободят от НДС

27.01.2023
10:01
Артем Косенок

Правительство намерено освободить передачу незарегистрированных в России лекарств фондом «Круг добра» от уплаты НДС. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму.

Фото: freepik/ru.freepik.co

Передачу фондом «Круг добра» незарегистрированных в стране лекарств намерены освободить от уплаты налога на добавленную стоимость. Правительство внесло соответствующий законопроект в Госдуму. Поправки вносятся в ст.149 Налогового кодекса РФ.

При ввозе на территорию России незарегистрированных препаратов, предназначенных для оказания медпомощи по жизненным показаниям конкретных пациентов, НДС не уплачивается, если Минздрав предоставил соответствующее разрешение в таможенные органы. Ввозить такие лекарства может в том числе «Круг добра», и фонд не уплачивает налог на ввоз. Однако при дальнейшей передаче препаратов «Кругу добра», а затем медицинским организациям НДС начисляется, говорится в пояснительной записке. Законопроект предлагает освободить от уплаты налога подобные операции.

В июне 2022 года президент Владимир Путин поручил внедрить механизм компенсации из федерального бюджета НДС, уплаченного по итогам осуществления операций по закупке не зарегистрированных в России препаратов, их ввозу в страну и передаче в медицинские организации по контрактам, договорам (соглашениям), заключенным фондом.

В том же месяце премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство намерено проработать различные варианты освобождения от НДС операций при передаче не зарегистрированных в России лекарств «Кругу добра».

В октябре Минфин предложил освободить от НДС реализацию «Кругу добра» незарегистрированных препаратов и их последующую передачу в медицинские организации. Министерство разместило соответствующий проект на портале проектов нормативных правовых актов. 

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