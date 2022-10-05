Петербург заключит первый офсетный контракт на поставку лекарств на 17 млрд рублей

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга заключит первый в городе офсетный контракт на создание фармацевтического завода. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

Контракт заключается на 10 лет. К 2026 году победитель конкурса должен будет за свой счет построить в Санкт-Петербурге фармацевтический завод полного цикла стоимостью не менее 2,3 млрд руб. В последующие семь лет правительство города гарантирует покупку у инвестора без конкурса препаратов на общую сумму 16,8 млрд руб.

Проект контракта предполагает выпуск 31 международного наименования лекарств. Как ранее сообщал «ФВ», это аналоги препаратов для лечения злокачественных новообразований и диабета, выпускаемых Pfizer, Novartis, Bayer, AstraZeneca и другими корпорациями.

Окончание подачи заявок на участие в конкурсе запланировано на 7 ноября 2022 года. У города уже есть интересант на заключение контракта, писал в августе «Коммерсантъ». Это компания «Согласие» — совместное предприятие петербургских производителей «Активный компонент» и «Герофарм».

Ранее власти Московской области подписали офсетный контракт с «ПСК Фарма» на 4,5 млрд руб. Он предполагает производство препаратов для терапии сердечно-сосудистых заболеваний, астмы, ревматоидного артрита и легочной гипертензии.