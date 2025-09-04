Pfizer и Moderna ответили Трампу на требование раскрыть данные по вакцинам от COVID-19

Pfizer и Moderna отреагировали на требования президента США Дональда Трампа обосновать эффективность их препаратов от COVID-19. Американские фармацевтические компании выступили с заявлениями в защиту своих разработок, назвав их спасительными для миллионов жизней, пишет Reuters.

Pfizer указала на специальный раздел своего сайта, где размещены результаты клинических испытаний. Как отметил производитель, с начала 2020 года он опубликовал 27 рецензированных научных статей и более чем 200 пресс-релизов. Moderna сообщила, что выложит все исследования на своем сайте еще раз.

О требованиях Трампа

Ранее президент США потребовал от фармгигантов немедленно предоставить информацию о показателях эффективности их препаратов против коронавируса, чтобы разрешить разногласия.

«Учитывая раскол в CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США) по этому вопросу, я требую разъяснений и хочу получить их немедленно», — написал американский лидер. Трамп выразил недоумение, что Pfizer и другие фармацевтические компании демонстрировали ему «выдающиеся» итоги исследований, однако не спешат делиться ими с общественностью.

Глава государства назвал ситуацию «бардаком», с которым нужно разобраться. Он призвал незамедлительно обнародовать данные, но не пояснил, какие конкретно, и идет ли речь о вакцинах или противовирусных средствах.

Operation Warp Speed

В его посте на платформе Truth Social также упомянуто партнерство между американским правительством и частным сектором, нацеленное на ускорение процесса разработки противоковидных вакцин, — Operation Warp Speed. Его инициатором выступил сам Трамп во время первого президентского срока, на который пришелся разгар пандемии. Он выразил надежду, что достижения этого проекта, которые ему приписывают, будут подтверждены.

С 2020 года, когда началась реализация Operation Warp Speed, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило следующие препараты от COVID-19:

среди вакцин — Comirnaty компаний Pfizer/BioNTech, получившая полное одобрение в августе 2021 года, Spikevax (elasomeran) от Moderna (в 2022-м) и Nuvaxovid от Novavax (в 2025-м);

из противовирусных — «Веклури» (ремдесивир) от Gilead (в 2020-м), Paxlovid (нирматрелвир + ритонавир) от Pfizer (в 2023-м), а также иммуномодуляторы «Актемра» (тоцилизумаб) от Roche и «Олумиант» (барицитиниб) от Eli Lilly (оба в 2022-м).

Кризис в CDC