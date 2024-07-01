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Pfizer наняла нового...

Pfizer наняла нового коммерческого директора онкоподразделения из Novartis

01.07.2024
15:16
Владимир Заболотских
Pfizer сменила коммерческого директора онкоподразделения. Пост займет бывший старший вице-президент подразделения онкологии Novartis Тина Дейгнан.
Фото: pfizer.com

Тина Дейгнан станет новым коммерческим директором онкологического подразделения Pfizer. Об этом сообщил новостной портал Fierce Pharma.  

Она сменит на посту Сунита Варма, который проработал в компании 15 лет. До этого два года Дейгнан занимала должность старшего вице-президента американского подразделения онкологии Novartis и на протяжении 15 лет руководила направлением по коммерциализации иммунотерапевтических препаратов в Bristol Myers Squibb.

В феврале этого года Pfizer объявила, что планирует представить на рынке восемь новых препаратов от раковых заболеваний к 2030 году. Незадолго до этого производитель препаратов завершил сделку по приобретению компании Seagen за 43 млрд долл., значительно расширив портфель противоопухолевых лекарств.

Доходы Pfizer упали на 42% в 2023 году в связи с падением объема продаж ее противоковидного препарата Paxlovid и вакцины Comirnaty. 

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