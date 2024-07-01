Pfizer наняла нового коммерческого директора онкоподразделения из Novartis

Тина Дейгнан станет новым коммерческим директором онкологического подразделения Pfizer. Об этом сообщил новостной портал Fierce Pharma.

Она сменит на посту Сунита Варма, который проработал в компании 15 лет. До этого два года Дейгнан занимала должность старшего вице-президента американского подразделения онкологии Novartis и на протяжении 15 лет руководила направлением по коммерциализации иммунотерапевтических препаратов в Bristol Myers Squibb.

В феврале этого года Pfizer объявила, что планирует представить на рынке восемь новых препаратов от раковых заболеваний к 2030 году. Незадолго до этого производитель препаратов завершил сделку по приобретению компании Seagen за 43 млрд долл., значительно расширив портфель противоопухолевых лекарств.

Доходы Pfizer упали на 42% в 2023 году в связи с падением объема продаж ее противоковидного препарата Paxlovid и вакцины Comirnaty.