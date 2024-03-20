Pfizer продала за 3,8 млрд долл. часть акций Haleon

Haleon выкупила у Pfizer часть доли в совместном предприятии с британской GSK, сообщает Bloomberg. После завершения сделки, которая оценивается в 3,5 млрд долл., доля американской фармкомпании в производителе безрецептурных препаратов сократится с 32% примерно до 23%.

GSK и Pfizer объединили свои безрецептурные подразделения в 2019 году. Haleon производит болеутоляющие средства «Вольтарен» и «Панадол», а также мультивитаминный комплекс Centrum. О том, что Pfizer откажется от своей доли, стало известно еще в 2022 году. GSK в июле 2022 года подала заявку на включение ценных бумаг Haleon в биржевой список Лондонской фондовой биржи, а затем Нью-Йоркской. В результате листинга была создана крупнейшая в мире компания по производству безрецептурных препаратов, оценка рыночной стоимости которой составила 30,5 млрд фунтов стерлингов (около 39 млрд долл.).

GSK также в январе этого года продала 3,2% доли в Haleon за 1,23 млрд долл., сократив свое долевое участие до 4,2%. Британская фармкомпания является вторым по величине акционером.