Pfizer вложит 15 млрд долларов в новые препараты после неудачи с таблетками от ожирения

Pfizer заключит в этом году две-три сделки на 15 млрд долл., чтобы пополнить свою линейку новыми препаратами после провала клинических испытаний средства для снижения веса. Об этом заявил глава фармацевтической компании Альберт Бурла в интервью Bloomberg.

«Мы будем действовать очень осмотрительно, — сказал он. — Не хотим полностью вкладываться в один продукт — это слишком рискованно».

Производитель переживает сложный период: спрос на вакцины и препараты против COVID-19 продолжает падать, а истечение сроков действия патентов грозит обвалить объем продаж более чем на 15 млрд долл. к концу текущего десятилетия, указывает агентство. Согласно финансовому отчету за I квартал, выручка за первые три месяца этого года составила 13,7 млрд долл. Это на 8% меньше, чем за тот же период 2024 года. Продажи противоковидного Paxlovid (нирматрелвир + ритонавир) снизились на 76%, до 491 млн долл. Между тем бизнес не убыточен — чистая прибыль достигла почти 3 млрд долл.

Несмотря на многомиллиардные приобретения в последние годы новых бестселлеров у Pfizer пока не появилось, а перечень лекарств, которые проходят исследования (большинство из них на начальном этапе), не впечатляет инвесторов. В 2023 году компания приобрела Seagen за 43 млрд долл., в 2022 году — Biohaven Pharmaceuticals за 11,6 млрд долл., Arena Pharmaceuticals за 6,7 млрд долл., Global Blood Therapeutics за 5,4 млрд долл.

Ранее фармгигант пытался пробиться на стремительно растущий рынок средств от ожирения, где доминируют Eli Lilly и Novo Nordisk. Однако в этом месяце исследования перорального danuglipron пришлось свернуть на III фазе из-за повреждения печени у одного из участников. У компании есть альтернативные разработки, но на них уйдут годы.

Теперь аналитики предполагают, что Pfizer купит биотехнологический стартап, занимающийся созданием препаратов для снижения веса. В числе возможных кандидатов — Viking Therapeutics или Structure Therapeutics.

Кроме того, производитель намерен уменьшить издержки еще сильнее. Прежде предусматривалось сокращение расходов на 6 млрд долл. к концу 2027 года, теперь эта сумма увеличилась еще на 1,2 млрд долл. При этом около 500 млн долл. планируется инвестировать в разработки и исследования.

В прошлом году инвестфонд Starboard Value, вложивший в Pfizer около 1 млрд долл., обвинил руководство фармкорпорации в растрате более 20 млрд долл. и намекнул, что отставка гендиректора могла бы исправить ситуацию. Как сообщил Бурла, компания находится в постоянном диалоге с представителями фонда и внедрила ряд предложенных инициатив, но воздержался от раскрытия деталей.