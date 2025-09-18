Pfizer зарегистрировала двадцативалентную вакцину против пневмококковой инфекции

В ГРЛС появилась запись о регистрации 20-валентной полисахаридной конъюгированной вакцины от пневмококковой инфекции от компании Pfizer. Препарат выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения.

Препарат предназначен для детей в возрасте от шести недель и взрослых. Он содержит смесь 20 полисахаридов из серотипов Streptococcus pneumoniae (1, 3, 4, 5, 6А, 6В, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19А, 19F, 22F, 23F, 33F), которые вызывают инвазивное пневмококковое заболевание и связаны с высокой летальностью и высокой устойчивостью к антибиотикам. По данным Pfizer, более половины всех случаев инвазивного пневмококкового заболевания в США у взрослых в возрасте 65 лет и старше вызваны 20 серотипами, которые включает в себя «Превенар 20».

Препарат предназначен для предотвращения менингита, сепсиса, пневмонии, отитов и бактериемии, вызванных Streptococcus pneumoniae.

Вакцина «Превенар 20» была одобрена FDA в 2021 году. Европейский регулятор одобрил ее использование в 2022 году.

Помимо «Превенар 20» в России зарегистрировано три вакцины против пневмококковой инфекции: «Пневмовакс 23», «Превенар 13» и «Пневмотекс». В настоящее время проходят исследования III фазы 23-валентной пневмококковой вакцины от Beijing Zhifei Lvzhu Biopharmaceutical совместно с компанией «Нанолек».

В начале года «ФВ» писал, что в России начинается III фаза клинических исследований 16-валентной пневмококковой вакцины PCV-16 от Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России.