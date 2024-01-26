Пик продаж антидепрессантов за 10 лет пришелся на 2023 год

Аптечные продажи антидепрессантов составляют 95% от всего фармрынка этой группы в стоимостном выражении. «ФВ» проанализировал аптечные продажи антидепрессантов с 2014 года. В деньгах объем этих препаратов за 10 лет увеличился в шесть раз, а в упаковках — в три с лишним раза.

Как продавались антидепрессанты

Если в январе—ноябре 2014 года покупатели приобрели в аптеках 4,7 млн упаковок антидепрессантов на сумму 1,6 млрд руб., то в такой же период прошлого года аптеки уже реализовали более 15 млн упаковок на 10 млрд руб. Практически ежегодно рост продаж этой группы препаратов был двухзначным и в рублях, и в упаковках. Максимальная динамика зафиксирована за 11 месяцев 2022 года — тогда рынок вырос относительно предыдущего периода на 37% в стоимостном и на 24% в натуральном выражении.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Какие бывают антидепрессанты

Всего в аптеках в январе—ноябре 2023 года можно было приобрести 60 брендов антидепрессантов. Среди всех препаратов, представленных в аптеках, доминируют лекартсва из группы селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (EphMRA-группа 4 уровня)— это более 53% в рублях. В этой группе — 31 бренд.

Также к антидепрессантам относятся группы: прочие антидепрессанты (25% в руб.), ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (21% в руб.), а также стабилизаторы настроения и антидепрессанты растительного происхождения, на которые приходится менее 1% стоимостного объема.

Максимальную долю на рынке антидепрессантов по итогам 11 месяцев 2023 года занимал препарат эсциталопрам (МНН) — 24,8% в аптечных продажах в группе. С МНН эсциталопрам в российских аптеках можно приобрести восемь различных брендов. «Ципралекс» среди них занимает почти половину — 47,7%. Однако его доля среди всех препаратов эсциталопрама упала за год на четыре процентных пункта с 52%.

На МНН венлафаксин зафиксировано шесть брендов. Первенство среди них у «Велаксина» от Servier — 66,3% среди всех препаратов с этим действующим веществом.

«Феварин» доминирует в МНН флувоксамин. Бренд за год уменьшил свое присутствие с 75,9% в январе—ноябре 2022 года до 68,3%. С данным МНН на рынке пять брендов. Впервые аналоги появились в 2019 году. Первой была «Рокона» производства «Рафарма», а в 2023 году на рынок вышли еще три: «Иффифлок» (компания «Сальвус»), «Зоварт» («Биосинтез»), «Флувоксамин Фармасинтез» («Фармасинтез»). С МНН дулоксетин четыре бренда российского и зарубежного производства. На действующее вещество тразодон аналогов нет — бренд «Триттико» производства Angelini единственный с таким МНН.

Некоторые антидепрессанты перестали продаваться в аптеках. К примеру, в январе—ноябре 2023 года не было реализовано ни одной упаковки бренда «Леривон» (МНН миансерин). Также с 2022 года в аптеках нет «Людиомила» (МНН мапротилин), который в 2021 году был исключен из ГРЛС.

ТОР5 МНН антидепрессантов на аптечном рынке в январе—ноябре 2023 года Рейтинг МНН Доля продаж, % Лидирующий бренд Доля продаж бренда в рамках МНН, % Количество брендов на МНН Январь-ноябрь 2022 Январь-ноябрь 2023 Январь—ноябрь 2022 Январь—ноябрь 2023 1 Эсциталопрам 24,8 24,8 Ципралекс 52,0 47,7 8 2 Венлафаксин 10,4 11,7 Велаксин 66,1 66,3 6 3 Флувоксамин 12,2 11,6 Феварин 75,9 68,3 5 4 Дулоксетин 7,9 8,9 Дулоксента 35,5 47,3 4 5 Тразодон 7,7 8,7 Триттико 100 100 1 Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Какие бренды доминируют

В группе антидепрессантов «Ципралекс» (МНН эсциталопрам) производства Lundbeck оттягивает на себя почти 12% стоимостных продаж в аптеках. «Ципралекс» — бессменный лидер в сегменте с 2014 года. Только в отчетный период 2016 года его опередил «Феварин» (МНН флувоксамин) от Abbott. «Ципралекс» относится к группе селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и применяется при депрессивных эпизодах любой степени тяжести, панических расстройствах и других тревожных расстройствах.

Вторую позицию занимает бренд «Триттико» (МНН тразодон) от Angelini Pharma с приростом 39%. Препарат назначают при депрессивных расстройствах с тревогой и без нее.

Тройку лидеров замыкает препарат «Феварин» (МНН флувоксамин) компании Abbott. Продажи этого лекарства выросли с января—ноября 2022 года на 5,1% в рублях.

Максимальные показатели роста за год в ТОР10 у бренда «Серената» (МНН сертралин) от Torrent Pharmaceuticals — его продажи увеличились на 91,4%. В то время как у прошлогоднего лидера «Золофт» с таким же действующим веществом от компании Viatris за год продажи в аптеках сократились на 50%, в результате «Золофт» оказался на 17 месте рейтинга брендов. В октябре 2022 года в пресс-службе отечественного подразделения американского производителя Viatris сообщали, что поставки антидепрессанта «Золофт» в российские аптеки временно приостановлены из-за технических проблем на производстве. В феврале 2022 года Росздравнадзор сообщил о возобновлении поставок антидепрессанта во II квартале. В компании-производителе заявляли, что перебои с поставками возникли из-за резкого роста спроса на лекарство в других странах. По данным Росздравнадзора, за второе полугодие 2023 года в гражданский оборот вышло 35 серий препарата «Золофт», также одна серия была введена уже в январе текущего года.

Максимально среди участников первой десятки с января—ноября 2014 года продажи увеличились также у «Серената» (МНН сертралин). Согласно данным AlphaRM, рынок препарата за 10 лет вырос в 249 раз — с 1,8 млн до 439 млн руб.

Некоторые из лидирующих препаратов были зарегистрированы позже 2014 года. К примеру, «Бринтелликс» (МНН вортиоксетин) компании Lundbeck одобрили на территории России в 2016 году. С тех пор он поднялся в рейтинге на пятую строчку с приростом +30,6% относительно 11 месяцев 2022 года. У оригинального «Бринтелликса» пока нет аналогов по действующему веществу. В США препарат был одобрен в 2013 году для терапии большого депрессивного расстройства.

ТОР10 брендов антидепрессантов в аптечном сегменте Рейтинг Бренд МНН Корпорация Объем продаж, млн руб. Динамика продаж январь-ноябрь 2023/январь-ноябрь 2022, % январь—ноябрь 2014 январь—ноябрь 2022 январь—ноябрь 2023 1 Ципралекс Эсциталопрам Lundbeck 233,8 1050,9 1184,4 12,7 2 Триттико Тразодон Angelini Pharma 26,2 625,5 869,3 39,0 3 Феварин Флувоксамин Abbott 173,4 756,2 795,1 5,1 4 Велаксин Венлафаксин Servier 57,6 562,0 780,2 38,8 5 Бринтелликс Вортиоксетин Lundbeck - 464,9 607,1 30,6 6 Элицея Эсциталопрам Krka 11,3 349,4 594,6 70,2 7 Серената Сертралин Torrent Pharmaceuticals 1,8 229,4 439,0 91,4 8 Дулоксента Дулоксетин Krka - 230,2 421,3 83,0 9 Селектра Эсциталопрам Abbott 13,6 417,3 407,3 -2,4 10 Рокона Флувоксамин Протек - 240,4 362,4 50,8 Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Сколько стоит лечение

Лидирующий препарат эсциталопрам выпускают 10 производителей, средняя цена на «Ципралекс» (МНН эсциталопрам) в дозировке и фасовке — таблетки покрытые пленочной оболочкой 10 мг N28 — составляет 2436 руб. за упаковку. Средняя стоимость аналогов эсциталопрама в такой же дозировке — 785 руб. за упаковку препарата. При этом цена колеблется от 300 до 1300 руб. в пределах данной дозировки и фасовки. Согласно медицинской инструкции, размещенной в ГРЛС на препарат «Ципралекс», его следует принимать в дозе 10 мг один раз в сутки, в зависимости от заболевания курс лечения препаратом длится от трех до шести месяцев и дольше. Стоимость курса на шесть месяцев составляет около 14,6 тыс. руб.

На курс лечения препаратом «Триттико» необходимо не менее одной упаковки лекарства — это примерно 1125 руб. В инструкции по применению указано, что длительность лечения определяется врачом. У «Триттико» нет аналогов.

Флувоксамин производят пять компаний. Самая популярная дозировка — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг N30. Стоимость такой упаковки «Феварина» (лидирующего бренда) в аптеках составляет около 2600 руб., а его аналога в среднем почти в два раза дешевле — около 1400 руб. На курс лечения «Феварином» длительностью шесть месяцев покупатели могут затратить почти 16 тыс. руб.

Упаковка «Велаксина» (МНН венлафаксин) таблетки 75 мг N28, стоит более 1300 руб. Венлафаксин такой же фасовки (возможно таблетки N30) других производителей можно приобрести от 532 руб. до 1281 руб. Стоимость шестимесячного курса препарата «Велаксин» может составить более 16 тыс. руб.

Сравнение средней стоимости лидирующих брендов и их аналогов в январе—ноябре 2023 года Бренд Фасовка, дозировка Средняя цена упаковки, руб. На указанный бренд На аналог в указанной дозировке и фасовке Ципралекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг N28 2436 от 300 до 1300 руб. Триттико таблетки пролонгированного действия 150 мг N20 1125 - Феварин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг N30 2619 от 1206 до 1533 руб. Велаксин таблетки 75 мг N28 1351 от 532 до 1281 руб. Бринтелликс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг N28 2335 - Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Рост продаж в субъектах

Среди всех регионов России Москва занимает 24% всех аптечных продаж антидепрессантов. С 2014 года в столице продажи этих препаратов выросли в пять раз. Если 10 лет назад аптеки в Москве продали антидепрессантов на сумму 468 млн руб., то в январе—сентябре 2023 года их было реализовано на 2,4 млрд руб. В Санкт-Петербурге за это время динамика продаж увеличилась в 8,5 раза в деньгах, до 1 млрд руб. Особенно заметен рост в Московской области — за эти годы в 10,3 раза. По итогам 11 месяцев прошлого года рынок здесь составил 928 млн руб., в тот же период 2014 года — 90 млн руб.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»