Почти половина опрошенных россиян выбирают препараты без консультации с врачом

Почти половина респондентов (46%) выбирают препараты без консультации с врачом, если проблема со здоровьем кажется не очень серьезной. Более трети опрошенных (36%) никогда не выбирают препараты без назначения, а каждый пятый (18%) полагается на советы фармспециалиста в аптеке. К такому выводу пришли аналитики финтех-компании «ЮMoney» по результатам опроса.

При этом сильнее всего на выбор покупателей влияют цена (41%) и рекомендация врача (33%). Еще 14% опрошенных ориентируются на советы друзей и родных, а 9% могут купить из-за скидки на товар. Всего 3% сказали, что доверяют рекламе.

Также выяснилось, что каждый четвертый опрошенный (27%) покупает лекарства пару раз в год или раз в несколько месяцев (26%). Еще 22% опрошенных рассказали, что приобретают препараты ежемесячно, столько же респондентов — несколько раз в месяц, остальные — по ситуации. По данным опроса, 74% респондентов покупают лекарства в офлайн-аптеках, а остальные — в интернете: 21% заказывают через приложение и забирают в аптеке, 3% приобретают лекарствах на маркетплейсах, а 2% — через сервисы доставки.

Большинство респондентов покупают сразу несколько препаратов, самые популярные — обезболивающие (54%) и витамины (46%). В топ также попали противовирусные (37%), жаропонижающие (31%) и антибиотики (26%).

Большинство респондентов (40%) тратят на лекарства до 1 тыс. руб. в месяц. У 27% на это уходит 1—2 тыс., у 22% — от 2 тыс. до 5 тыс. руб. в месяц. Еще 7% тратят на лекарства 5—10 тыс. руб., а 3% — более 10 тыс. руб. в месяц.

Офлайн-аптекам по-прежнему доверяют больше всего — их считают безопасными 80% респондентов, 38% считают, что безопасно покупать лекарства в онлайн-аптеках, еще 13% уверены, что на маркетплейсах тоже.

Опрос проводился в сентябре 2024 года среди пользователей «ЮMoney» из разных городов России. В нем приняли участие более 1500 человек, из них 70% мужчин и 30% женщин. Возраст респондентов — от 36 до 45 лет (35%), от 26 до 35 лет (23%), от 46 до 55 лет (17%), от 18 до 25 лет (15%), от 56 до 65 лет (7%) и старше 65 лет (2%).