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Подозреваемый в мошенничестве...

Подозреваемый в мошенничестве замглавы самарского Минздрава обжалует свой арест

08.08.2023
17:46
Артем Косенок
Замглавы самарского Минздрава намерен обжаловать свой арест. Чиновник ранее был арестован по подозрению в мошенничестве при поставках медоборудования.
Фото: racool_studio/ru.freepik.com

Заместитель министра Минздрава Самарской области Асланбек Майрамукаев, подозреваемый в мошенничестве при поставках медоборудования, планирует обжаловать арест. Об этом сообщил «Коммерсанту» адвокат чиновника Андрей Карномазов. Ранее Железнодорожный райсуд Самары принял решение об аресте замминистра до 4 сентября. По словам защиты замминистра, Майрамукаев не признает свою причастность к преступлению.

«В материалах, представленных следствием в суд для решения вопроса о заключении под стражу Майрамукаева, его фамилия ни одним свидетелем даже не упоминается. Когда суд избирает меру пресечения, он разбирается, есть ли в представленных материалах следствия признаки причастности обвиняемого к вменяемому ему преступлению, например, чьи-то показания или следы преступления. В материалах следователя об этом ни слова, есть только имя Алексея Ошуркова», — заявил адвокат.

Ранее в МВД по Самарской области сообщили, что Майрамукаев был задержан по подозрению в мошенничестве при поставках медоборудования. Оперативные действия проводятся в рамках уголовного дела, ранее возбужденного в отношении заместителя главного врача одного из бюджетных учреждений здравоохранения области. По данным источников «Коммерсанта», речь идет об экс-заместителе главврача Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина по экономическим вопросам Алексее Ошуркове. Он обвиняется в заключении с ООО «Диэль» госконтрактов по завышенной цене в 2020 году. Помимо статьи о мошенничестве, Майрамукаева также подозревают в превышении должностных полномочий, сообщил источник.  

Ранее самарские СМИ сообщили, что вместе с Майрамукаевым был задержан министр здравоохранения региона Армен Бенян. Позднее тот был отпущен и сообщил, что его не задержали, а вызвали на «опрос». Адвокат Майрамукаева подтвердил изданию, что обоих после обысков привезли на допрос, но затруднился ответить, почему Бенян был отпущен, а в отношении его подопечного следствие ходатайствовало об аресте.

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