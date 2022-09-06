Подведены итоги рейтинга провизоров за август
Мы хотим выделить самых активных и эрудированных провизоров и фармацевтов. Проходите тесты и опросы, участвуйте в играх — зарабатывайте баллы, становитесь лидерами рейтинга и получайте полезные подарки и признание от «Фармкружка»!
Поздравляем лидеров рейтинга в июле!
Ими стали:
- Анна Грязева, «Новая больница» (г. Екатеринбург);
- Светлана Баурина, ООО «Ясень» (г. Рассказово);
- Анжелика Абросимова, «Аптека 21 плюс» (г. Чебоксары).
Призы уже на пути к своим счастливым обладателям!
Участвуйте в наших тренингах и станьте лидерами рейтинга в сентябре!
Аудиовикторина «Что хочет покупатель аптеки?»
Нет комментариев
Комментариев: 0