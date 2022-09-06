Подведены итоги рейтинга провизоров за август

Мы хотим выделить самых активных и эрудированных провизоров и фармацевтов. Проходите тесты и опросы, участвуйте в играх — зарабатывайте баллы, становитесь лидерами рейтинга и получайте полезные подарки и признание от «Фармкружка»!

Поздравляем лидеров рейтинга в июле! Ими стали: Анна Грязева, «Новая больница» (г. Екатеринбург); Светлана Баурина, ООО «Ясень» (г. Рассказово); Анжелика Абросимова, «Аптека 21 плюс» (г. Чебоксары). Призы уже на пути к своим счастливым обладателям! Участвуйте в наших тренингах и станьте лидерами рейтинга в сентябре! Аудиовикторина «Что хочет покупатель аптеки?»