Полиция обнаружила сеть лжеаптек с запрещенными препаратами

Следственный департамент МВД России и Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Москве задержали восемь участников организованной группы, продававшей запрещенные препараты. Им предъявлены обвинения в незаконном обороте сильнодействующих веществ (ч.3 ст. 234 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает ее слова «МВД Медиа».

«Обнаружено более 150 кг сильнодействующих веществ. Это порядка 13 тыс. флаконов, 50 тыс. таблеток и капсул, стоимость которых по ценам «черного» рынка составляет свыше 35 млн руб. Кроме того, изъяты документация, денежные средства в сумме более 30 млн руб., автомобили премиум-класса и другие предметы», — пояснила она.

Предварительно установлено, что злоумышленники действовали с марта 2022 года по февраль 2023 года в Москве и Московской области. Организатор криминальной деятельности приобретал препараты через подконтрольные юридические лица, у которых была соответствующая лицензия. Товар должным образом не регистрировался, выводился в нелегальный оборот и хранился на специально оборудованном складе.

Товар продавали в нежилых помещениях с вывесками аптечных пунктов. Однако для обычных покупателей эти объекты были закрыты, продажа велась только по предварительной договоренности с постоянными клиентами. Ими были наркозависимые люди, которые приобретали препараты по завышенным на 1000% ценам для немедицинского употребления. Чтобы затруднить идентификацию, задержанные продавали препараты без заводской упаковки.

В отношении задержанных избраны различные меры пресечения, устанавливаются личности всех соучастников незаконной деятельности.

В феврале полицейские задержали в Москве за сбыт сильнодействующих препаратов без рецепта четверых сотрудников аптеки: директора, двух продавцов-фармацевтов и охранника. У подозреваемых прошли обыски. Полицейские изъяли 8 кг сильнодействующих веществ, банковские карты, а также более 10 млн руб.