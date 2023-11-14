Помещения и сайт сети «Аптека от склада» начали занимать другие игроки

К кому уходят помещения сети

«ФВ» совместно с AlphaRM изучил, какие игроки стали занимать помещения, которые ранее арендовала «Аптека от склада». В Московском регионе и Тюменской области 35 точек перешли аптечной сети «Фармленд». «В октябре аптечная сеть объявила о ликвидации, что послужило для участников рынка сигналом к началу активных переговоров с собственниками помещений, в которых раньше арендаторами значились «Аптеки от склада», — пояснили «ФВ» в пресс-службе сети.

В ряде городов Ямало-Ненецкого АО площади, которые ранее занимала «Аптека от склада», перешли «Ригле». Собственник помещений сам обратился к сети по вопросу сотрудничества после новостей о ликвидации ООО «Годовалов». По плану в округе появятся 11 точек «Риглы», заменивших прежнего владельца. Сеть готова рассматривать и другие предложения по помещениям «Аптеки от склада», если такие предложения будут поступать.

Впрочем, возможно рынок займет не только помещения сети, но и ее сайт. Две недели назад в СМИ сообщали, что страница apteka-ot-sklada.ru перестала работать — при загрузке появлялось сообщение: «Сервис временно не работает».

Сейчас происходит автоматическое перенаправление на страницу «Склад Здоровье» (sklad-zdorovo.ru). Все доступные для заказа на странице аптеки — это точки «Планеты здоровья». Владельцем сайта числится некий Иван Якушев, данных о котором в системе нет. «ФВ» направил запросы «Планете здоровья» и «Аптеке от склада»,

Что случилось с сетью

Возможное закрытие сети рынок заподозрил еще в августе. Тогда в профильных чатах появилась информация о том, что сеть начала постепенно сокращать свое присутствие, якобы закрывая нерентабельные точки. Сокращение аптек отмечали и аналитики — в AlphaRM на запрос «ФВ» рассказали, что самое большое закрытие точек сети приходилось на май — июнь. По данным на ноябрь, число аптек сети составляет 467 аптек — в январе оно достигало 819 точек.

В сентябре стало известно, что производитель БАД «Курортмедсервис» подал иск о банкротстве против дистрибьютора ООО «Годовалов», управляющего сетью «Аптеки от склада». Ранее «Курортмедсервис» неоднократно взыскивал с «Годовалова» компенсацию за незаконное использование его товарных знаков — продажу добавок с названиями, похожими на бренды производителя. Суммарно за все эти годы суд взыскал около 12 млн руб.

Позже заявление о банкротстве «Годовалова» подали и другие игроки: производитель укупорочных средств «Еврокэп» и «Сбербанк», а спустя несколько дней после этого управленцы дистрибьютора заявили о ликвидации. На протяжении октября новости о закрытии точек нередко появлялись в региональных СМИ: в Омске, Кирове, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске и т.д. В конце месяца «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника сообщил о том, что сеть закрывает свои точки.

По данным издания, найти покупателя на всю сеть не удалось из-за сильной зависимости от дистрибьютора, который, согласно данным суда, являлся единственным поставщиком сети.