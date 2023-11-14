Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРозница
Помещения и сайт...

Помещения и сайт сети «Аптека от склада» начали занимать другие игроки

Эксклюзив
14.11.2023
20:25
Руслан Мавлиханов
Помещения, которые ранее занимала сеть «Аптека от склада», постепенно переходят другим сетям. Собственники помещений, которые ранее занимала «Аптека от склада», уже обращаются к другим сетям для сотрудничества. С января количество аптек сети уменьшилось почти в два раза. Сайт организации, кажется, тоже перестал ей принадлежать. Пользователя перенаправляет на другую страницу, где можно заказать лекарства онлайн, но все доступные точки принадлежат «Планете здоровья». Пока неясно, значит ли это, что компания выкупила сайт организации.
Фото: Таисия Кубрина

К кому уходят помещения сети

«ФВ» совместно с AlphaRM изучил, какие игроки стали занимать помещения, которые ранее арендовала «Аптека от склада». В Московском регионе и Тюменской области 35 точек перешли аптечной сети «Фармленд». «В октябре аптечная сеть объявила о ликвидации, что послужило для участников рынка сигналом к началу активных переговоров с собственниками помещений, в которых раньше арендаторами значились «Аптеки от склада», — пояснили «ФВ» в пресс-службе сети.

В ряде городов Ямало-Ненецкого АО площади, которые ранее занимала «Аптека от склада», перешли «Ригле». Собственник помещений сам обратился к сети по вопросу сотрудничества после новостей о ликвидации ООО «Годовалов». По плану в округе появятся 11 точек «Риглы», заменивших прежнего владельца. Сеть готова рассматривать и другие предложения по помещениям «Аптеки от склада», если такие предложения будут поступать.

Впрочем, возможно рынок займет не только помещения сети, но и ее сайт. Две недели назад в СМИ сообщали, что страница apteka-ot-sklada.ru перестала работать — при загрузке появлялось сообщение: «Сервис временно не работает».

Сейчас происходит автоматическое перенаправление на страницу «Склад Здоровье» (sklad-zdorovo.ru). Все доступные для заказа на странице аптеки — это точки «Планеты здоровья». Владельцем сайта числится некий Иван Якушев, данных о котором в системе нет. «ФВ» направил запросы «Планете здоровья» и «Аптеке от склада»,

Что случилось с сетью

Возможное закрытие сети рынок заподозрил еще в августе. Тогда в профильных чатах появилась информация о том, что сеть начала постепенно сокращать свое присутствие, якобы закрывая нерентабельные точки. Сокращение аптек отмечали и аналитики — в AlphaRM на запрос «ФВ» рассказали, что самое большое закрытие точек сети приходилось на май — июнь. По данным на ноябрь, число аптек сети составляет 467 аптек — в январе оно достигало 819 точек.

В сентябре стало известно, что производитель БАД «Курортмедсервис» подал иск о банкротстве против дистрибьютора ООО «Годовалов», управляющего сетью «Аптеки от склада». Ранее «Курортмедсервис» неоднократно взыскивал с «Годовалова» компенсацию за незаконное использование его товарных знаков — продажу добавок с названиями, похожими на бренды производителя. Суммарно за все эти годы суд взыскал около 12 млн руб.

Позже заявление о банкротстве «Годовалова» подали и другие игроки: производитель укупорочных средств «Еврокэп» и «Сбербанк», а спустя несколько дней после этого управленцы дистрибьютора заявили о ликвидации. На протяжении октября новости о закрытии точек нередко появлялись в региональных СМИ: в Омске, Кирове, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске и т.д. В конце месяца «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника сообщил о том, что сеть закрывает свои точки.

По данным издания, найти покупателя на всю сеть не удалось из-за сильной зависимости от дистрибьютора, который, согласно данным суда, являлся единственным поставщиком сети.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.