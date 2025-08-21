Помещения реорганизованной «Новосибирской аптечной сети» выставили на торги

Департамент имущества мэрии Новосибирска выставил на продажу нежилые помещения, в которых ранее располагались аптеки реорганизованного МУП «Новосибирская аптечная сеть». Такие лоты появились на сайте торгов, на это обратило внимание издание Infopro54.

Площадь выставленных на торги помещений — от 93 до 645 кв.м. Начальная стоимость лотов — от 7 млн до 41 млн руб., суммарно за все эти лоты мэрия сможет выручить минимум 151 млн руб. Торги запланированы на сентябрь.

В тендерной документации отмечается, что торги проводятся на основании решения Совета депутатов города Новосибирска № 847 от 04.12.2024 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2025 год».

В прошлом году комиссия по административной реформе города приняла решение реорганизовать МУП «Новосибирская аптечная сеть»: 100% акций решено передать муниципалитету. Аптечная сеть насчитывала более 60 филиалов. От части помещения было решено отказаться и передать на баланс мэрии. В этом году стало известно, что после реорганизации осталось 37 объектов. Сейчас аптечная сеть работает на рынке под брендом АО «Муниципальная аптека».