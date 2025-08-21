БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
Помещения реорганизованной «Новосибирской аптечной сети» выставили на торги

21.08.2025
17:15
Дина Коблова
15 помещений «Новосибирской аптечной сети» выставили на торги. Суммарно стоимость всех лотов стартует с 300 млн руб. Торги пройдут в сентябре.
Департамент имущества мэрии Новосибирска выставил на продажу нежилые помещения, в которых ранее располагались аптеки реорганизованного МУП «Новосибирская аптечная сеть». Такие лоты появились на сайте торгов, на это обратило внимание издание Infopro54.

Площадь выставленных на торги помещений — от 93 до 645 кв.м. Начальная стоимость лотов — от 7 млн до 41 млн руб., суммарно за все эти лоты мэрия сможет выручить минимум 151 млн руб. Торги запланированы на сентябрь.

В тендерной документации отмечается, что торги проводятся на основании решения Совета депутатов города Новосибирска № 847 от 04.12.2024 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2025 год». 

В прошлом году комиссия по административной реформе города приняла решение реорганизовать МУП «Новосибирская аптечная сеть»: 100% акций решено передать муниципалитету. Аптечная сеть насчитывала более 60 филиалов. От части помещения было решено отказаться и передать на баланс мэрии. В этом году стало известно, что после реорганизации осталось 37 объектов. Сейчас аптечная сеть работает на рынке под брендом АО «Муниципальная аптека».

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
