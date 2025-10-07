Новости
Правительство РФ утвердило полномочия Роспотребнадзора по блокировке сайтов с запрещенными БАД

07.10.2025
13:46
Отделновостей
Роспотребнадзор сможет блокировать сайты с продажей запрещенных БАД, Правительство РФ утвердило новые полномочия регулятора. 
Фото: 123rf.com

Правительство РФ утвердило новые полномочия Роспотребнадзора: теперь регулятор сможет без суда блокировать сайты, предлагающие к продаже запрещенные биологически активные добавки (БАД). Речь идет об интернет-страницах, содержащих предложения о розничной торговле БАД, реализация которых в России не разрешена по закону о качестве и безопасности пищевых продуктов, независимо от способа продажи — в том числе дистанционным. Изменения внесены в действующее постановление № 1101 «О единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен...».

Роспотребнадзор наделен прямым правом принимать решения, служащие основанием для включения таких сайтов в реестр заблокированных. Эта компетенция дополнила уже действующий перечень, куда входят, например, сайты с информацией о способах самоубийства. 

Ранее общественные организации и фармпроизводители неоднократно выявляли случаи торговли незарегистрированными лекарствами и биодобавками на маркетплейсах. 

В июле Госдума приняла законопроект о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября 2026 года. «ФВ» писал о правах и обязанностях маркетплейсов, продавцов и потребителей, а также о специальных требованиях для реализации лекарств и медизделий на цифровых платформах.

