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Правительство изменило правила...

Правительство изменило правила субсидирования производства высокотехнологичной продукции

22.12.2023
17:56
Артем Косенок
Таисия Кубрина
Правительство внесло изменения в правила субсидирования производства высокотехнологичной продукции. Так, подать заявку не может иностранная компания, либо российское юрлицо, в уставном капитале которого доля иностранного участия превышает 25%.
Фото: Артем Косенок

Правительство внесло изменения в правила предоставления субсидий для высокотехнологичной продукции в виде имущественного взноса ‎в госкорпорацию развития «ВЭБ.РФ» на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции. Соответствующее постановление № 2209 от 21.12.2023 опубликовано на портале правовой информации. Документ вступил в силу.

В частности, согласно документу, конечные сроки реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности продлены до 2030 года, с датой начала экспорта продукции не позднее 31 декабря 2029 года. Ранее срок был не позднее 2026 года. Также добавлено определение терминам «инвестиционная фаза» и «экспортный проект особой значимости».  

Подать заявку на участие в квалификационном отборе не может иностранная компания, либо российское юрлицо, в уставном капитале которого доля иностранного участия превышает 25% (ранее — 50%). Поправочные коэффициенты, применяемые при расчете значений показателей результативности, утверждены до 2030 года.  

Сведения о субсидии будут размещаться на Едином портале бюджетной системы не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона о федеральном бюджете.

В ноябре 2022 года Минпромторг предложил доработать типовое соглашение о порядке субсидирования производителей в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности. Предлагается расширить права и обязанности сторон такого соглашения в случае расширения условий участия в программе.

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