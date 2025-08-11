Правительство изменило срок действия записей в реестре российской промпродукции

Правительство утвердило постановление № 1182 от 07.08.2025 «О сроке действия реестровых записей реестра российской промышленной продукции».

Документом вносятся изменения в Правила формирования и ведения реестра российской промышленной продукции (утверждены Постановлением Правительства РФ № 719 от 17.09.2015). Срок действия записей в реестре продлевается с трех до пяти лет. Изменение касается всех записей, внесенных на основании экспертиз Торгово-промышленной палаты.

Записи остаются действительными в течение пяти лет, если промышленная продукция продолжает соответствовать требованиям.

Ранее правительство расширило основания для исключения записей из реестра российской промышленной продукции. Их будут аннулировать за нарушение сроков предоставления ежегодных отчетов о выпуске продукции. Также изменился подход к определению места происхождения для медицинской одежды, в том числе из нетканых материалов.