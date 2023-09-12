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Правительство ограничило закупку...

Правительство ограничило закупку иностранных электрических кресел-колясок

12.09.2023
15:29
Артем Косенок
Таисия Кубрина
Закупка для государственных нужд иностранных электрических кресел-колясок ограничена. Заявки с такими товарами будут отклоняться, если есть хотя бы одно предложение с аналогичными медизделиями российского производства или из стран ЕАЭС.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Правительство ограничило закупку иностранных электрических кресел-колясок для государственных нужд по правилу «второй лишний». Заявки с такими товарами отклоняются, если есть хотя бы одно предложение с аналогичными медизделиями российского производства или из стран ЕАЭС. Соответствующий проект постановления № 1443 от 02.09.2023 опубликован на портале правовой информации.

Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ № 617 от 30.04.2020. Так, в документе появится позиция «коляски инвалидные, кроме частей ‎и принадлежностей (в отношении кресел-колясок с электроприводом, соответствующих коду 208480)».

При этом электрические коляски для инвалидов исключили из закупок по правилу «третий лишний». После утверждения изменений Постановление Правительства РФ № 102 от 05.02.2015, регулирующее такие закупки, будет распространяться только на механические  кресла-коляски. Также минимальные квоты по закупке российской продукции в отношении кресел-колясок с электроприводом были сокращены до одной позиции товарной номенклатуры 208480 вместо двенадцати.

Кроме того, согласно принятому документу, с поставщиков сняли обязанность предоставлять госзаказчикам при передаче продукции документы, подтверждающие страну происхождения товара. Правительство также убрало прежний запрет двум компаниям участвовать в закупках с одним и тем же товаром одного производителя.

Ранее в мае Минпромторг предложил ограничить закупку иностранных электрических кресел-колясок для государственных нужд по правилам «второй лишний» и «третий лишний». Также такие медизделия будут включены в минимальные квоты по закупке российской продукции.

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