Правительство определило пункты пропуска для проезда грузовиков по электронной очереди

Система электронной очереди введена на трех автомобильных пунктах пропуска для проезда грузовиков через границу. Она заработает с 1 сентября 2023 года. Соответствующие нововведения регулируются распоряжением № 1347-р от 27.05.2023 и постановлением № 867 от 30.05.2023. Документы опубликованы на портале правовой информации.

Так, согласно документам, с осени электронные очереди начнут действовать в пунктах пропуска «Бугристое» на границе с Казахстаном, «Забайкальск» на границе с Китаем и «Чернышевское» на границе с Литвой. В правительстве сообщили, что там уже есть необходимая для внедрения нового механизма дорожная инфраструктура: участки автомобильных дорог или площадки-накопители вблизи пунктов пропуска для размещения грузовиков — участников электронной очереди.

Дату и время пересечения границы перевозчики смогут резервировать заранее через специальный бесплатный сервис на официальном сайте Росгранстроя. Внедрение такого механизма позволит значительно сократить время ожидания в пунктах пропуска и снизить издержки бизнеса от вынужденного простоя, отметили в правительстве.

С 1 марта 2024 года перевозчики смогут бронировать дату и время пересечения границы на портале госуслуг и в государственной информационной системе электронных перевозочных документов. Для этого нужно будет указать государственный регистрационный номер грузового автомобиля, вид перевозки, контактные данные. Если планы изменились, не позднее чем за три часа до пересечения границы дату и время можно будет перенести.

В феврале был принят федеральный закон, согласно которому водителей грузового транспорта обязали резервировать дату и время проезда через границу. Законопроект в августе 2022 года внесло в Госдуму правительство. Эти меры коснутся как российских, так и иностранных перевозчиков и владельцев грузового автотранспорта. В пояснительной записке к документу говорилось, что санкции и ограничительные меры из-за пандемии коронавируса привели к нарушениям логистических маршрутов. В пунктах пропуска сохраняется сложная обстановка, и на границе скапливаются транспортные средства. Поправки в закон позволят решить эту проблему.