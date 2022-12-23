Ряд российских компаний приостановили локализацию вакцин от ротавируса и ветрянки

Российские фармкомпании приостановили проекты по локализации иностранных вакцин от ротавируса и ветрянки. Об этом сообщили «Ведомостям» представители компаний «Нацимбио» (дочерняя компания «Ростеха») и «Нанолек», которые изначально этим занимались. Первая совместно с MSD (в США и Канаде — Merck&Co) планировала выпускать иммунобиологические препараты от ротавируса, ветрянки и вируса папилломы человека (ВПЧ), вторая совместно с GSK — вакцины от ветрянки.

Представитель «Нанолека» уточнил изданию, что это случилось «по независящим от компании причинам». В Минпромторге добавили, что это было связано с «коммерческими аспектами и оценкой клинической эффективности препаратов». По словам представителя министерства, от плана по локализации зарубежных вакцин ведомство пока полностью не отказывалось.

Издание уточняет, что вакцинация от ротавирусной инфекции в этом году не вошла в национальный календарь профилактических прививок, как это предусматривал график реализации Стратегии развития иммунопрофилактики до 2035 года. Такой вакцины нет и в списке закупок Центра лекобеспечения. По данным Минпромторга, средства на закупку вакцины от ротавируса, а также от ветряной оспы в бюджете на 2023—2025 годы не предусмотрены. В Минздраве это объяснили тем, что сами препараты не выпускаются в России, как того требует стратегия. В ближайшее время будет подготовлен проект распоряжения правительства с учетом новых сроков локализации вакцин.

Претендентом на госзаказы в рамках расширенного нацкалендаря может оказаться компания «Фарм эйд лтд». Сейчас она почти единственный поставщик вакцины для профилактики ротавируса в России. «Фарм эйд лтд» планирует локализовать ее производство по полному циклу на заводе в Калужской области к 2029 году. Препарат для профилактики ротавирусной инфекции у детей делает Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора. Его доклинические исследования планируются в I—II кварталах 2023 года.

«Фарм эйд лтд» также договорилась с иностранным партнером о трансфере технологий для выпуска вакцины от ветряной оспы по полному циклу. Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА и «Нанолек», по словам представителя Минпромторга, завершают разработку и проводят клинические испытания вакцин и от менингококковой инфекции и ВПЧ. Первая должна быть зарегистрирована в 2025 году, вторая — в 2026 году.

В июне 2021 года Минздрав одобрил пентавалентную вакцину «Рота-V-Эйд» компании «Фарм эйд лтд» для профилактики ротавирусной инфекции. Иммунобиологический препарат относится к живым вакцинам, следует из данных ГРЛС. Производство фармсубстанции и готовой лекарственной формы проходит в Индии.

В июле этого года MSD сообщила о прекращении поставок в Россию вакцин против ветряной оспы и кори, а также ряда других препаратов. Речь, в частности, шла о вакцине от ветряной оспы «Варивакс» и прививках от кори, паротита и краснухи M-M-P II.