Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Правительство попросили усилить...

Правительство попросили усилить контроль за производством и оборотом БАД

27.06.2023
17:25
Артем Косенок
В правительство направят обращение с просьбой усилить контроль за производством и оборотом БАД в России. Также предлагается возобновить проверки парафармацевтического бизнеса.
Фото: freepik/www.freepik.com

В адрес правительства готовится обращение с просьбой усилить контроль за производством и оборотом в России биологически активных добавок (БАД). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на протокол заседания подкомитета по развитию парафармацевтической отрасли общественной организации «Деловая Россия». Мероприятие прошло в середине июня с участием представителей Минэкономразвития, Минпромторга, Роспотребнадзора, депутатов Госдумы и сенаторов, участников отрасли.

В документе сообщается, что в контрафактной продукции могут содержаться запрещенные сильнодействующие вещества. Организация предлагает ввести в качестве мер реагирования проведение контрольной и мониторинговой закупки органами Роспотребнадзора, вернуть СанПИН при производстве добавок, а также отменить мораторий на введение внеплановых проверок бизнеса.

В подкомитете «Деловой России» по развитию парафармацевтической отрасли подтвердили «Известиям» подготовку обращения. Там сообщили, что документ планируется направить в правительство на следующей неделе.

Издание направило запросы в правительство, Минэкономразвития, Роспотребнадзор с просьбой прокомментировать ситуацию с необходимостью усиления мер контроля за БАД. Также источник в руководстве «Деловой России» сообщил, что в документ может войти предложение о введении заградительных пошлин на БАД из недружественных стран.

Ранее в мае сообщалось, что с просьбой о введении заградительных пошлин на БАД в Минэкономразвития обратился Национальный союз защиты прав потребителей. Организация предложила установить ее в размере 220%. Свою инициативу там объяснили необходимостью борьбы с фальсификатом. В правительстве сообщили, что прорабатывают такую возможность. В частности, мера может затронуть таких производителей, как Stada, Solgar, Unipharm.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.