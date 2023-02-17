Правительство приняло постановление о расширение возможности «Круга добра»

Фонд «Круг добра» сможет обеспечивать лекарствами детей с заболеваниями из перечня 14 высокозатратных нозологий. Такое Постановление Правительства РФ № 229 от 15.02.2023 опубликовано на официальном портале правовой информации. Документ подготовлен для реализации новых норм ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», принятых в конце 2022 года.

Речь идет о детях, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом и другими тяжелыми заболеваниями.

Раньше такие дети получали лекарства за счет средств федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения», пояснили в правительстве.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о лекарственном обеспечении детей из программы 14 ВЗН за счет средств «Круга добра». Такая возможность у фонда появилась с 1 января 2023 года.

О том, что регионы уже подали заявки на лекарственное обеспечение пациентов за счет программы ВЗН на 2023 год, ранее рассказала руководитель Федерального центра планирования и лекарственного обеспечения Елена Максимкина. По ее словам, на конец 2022 года в регистре ВЗН будет 16 171 ребенок. Максимум на их обеспечение понадобится 37 млрд руб.