Правительство продлило эксперимент по маркировке ряда медизделий

12.08.2025
11:16
Дина Коблова
Эксперимент по маркировке отдельных видов медизделий продлен до конца февраля 2026 года. В перечне презервативы, шприцы, филеры, инфузионные системы, пробирки и медицинские маски. Пилот должен был закончиться в конце августа текущего года.
Правительство продлило эксперимент по маркировке отдельных медицинских изделий (презервативы, шприцы, филеры, инфузионные системы, пробирки и медицинские маски). Постановление об этом № 1172 от 05.08.2025 опубликовано на портале правовой информации.

Изменения внесли в постановление № 620 от 17.05.2024. Эксперимент по маркировке ряда медизделий начался 1 сентября 2024 года и должен был продлиться до 31 августа 2025 года. Теперь срок его действия продлили до 28 февраля 2026 года.

Минпромторг должен оценить результаты пилотного проекта по маркировке и представить доклад в правительство до 28 февраля 2026 года.

Оператором эксперимента выступил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Участие в пилоте добровольное и бесплатное.

В эксперимент включили категории товаров, в которых высокая доля нелегального оборота, нарушений или необходим дополнительный инструмент для государственного контроля. Благодаря эксперименту Росздравнадзор получит доступ к прослеживаемости всей номенклатуры товаров, что поможет оценивать их качество и укомплектованность медучреждений.

