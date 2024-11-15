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Правительство продлило эксперимент...

Правительство продлило эксперимент по прослеживаемости фармсубстанций

15.11.2024
17:57
Дина Коблова
Правительство продлило до 30 июня 2025 года эксперимент по прослеживаемости лекарств и сырья, используемого для их производства. Предполагалось, что система заработает вместе с запуском механизма «второй лишний».
Фото: 123rf.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление № 1523 от 11.11.2024, которым до 30 июня 2025 года продлевается эксперимент по прослеживаемости лекарственных средств и сырья, используемого для их производства. Изменения вносятся в постановление № 2261 от 22.12.2023.

Пилот стартовал 29 декабря 2023 года и должен был продлиться до 31 декабря 2024 года.

Предполагалось, что срок начала работы системы прослеживаемости фармацевтических субстанций будет синхронизирован с запуском механизма «второй лишний». Она будет подтверждать все стадии технологического процесса производства лекарств, включая синтез фармсубстанций на территориях государств — членов ЕАЭС. Таким образом система будет способствовать подтверждению возможности получения преференций по механизму «второй лишний» в рамках госзакупок.

В стратегии «Фарма-2030» указано, что приоритет должны получить препараты из перечня стратегически значимых с 1 января 2025 года. При этом, по словам замминистра здравоохранения Сергей Глаголева, актуализировать список СЗЛС планируется к сентябрю 2025 года. Минфин предложил начать применять правило «второй лишний» с ЖНВЛП.

Нет комментариев

Комментариев: 1

Борисенко Татьяна
Сегодня в 19:13
Считаю это верным решением, должен быть контроль на всех этапах
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