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Правительство продлило мораторий...

Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса до конца 2023 года

09.01.2023
17:44
Артем Косенок

Правительство утвердило особенности проведения проверок бизнеса. Мораторий будет действовать до конца 2023 года. Также документ устанавливает право контрольного органа исключить из плана проведения проверок плановую проверку, если ранее был проведен профилактический визит по обращению контролируемого лица.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса до конца 2023 года. Соответствующее постановление № 2516 от 29.12.2022 опубликовано на официальном портале правовой информации. Также документ устанавливает право контрольного органа исключить из плана проведения проверок плановую проверку, если ей предшествовал профилактический визит по обращению контролируемого лица.

Правительство ввело в марте мораторий на проведение проверок предприятий и предпринимателей. Предполагалось, что он будет действовать до конца 2022 года. Плановые проверки были сохранены только в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности.

Вместо плановых проверок на аптечном рынке начали проводить внеплановые проверки в основном силами прокуратуры, писал ранее «ФВ». В конце апреля на портале государственных услуг появился функционал для обжалования проверок во время действия моратория.

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