Путин предложил продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год

Президент Владимир Путин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год, кроме объектов повышенной опасности. Об этом глава государства сообщил на совещании с членами правительства.

Год назад правительство ввело до конца 2022 года мораторий на проведение проверок бизнеса. Плановые сохранены в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности. Внеплановые проверки допускаются в исключительных случаях — при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения ЧС. В январе мораторий был продлен до конца 2023 года.

В начале ноября правительство внесло в Госдуму предложение о продлении действия специального законодательного регулирования, введенного на фоне санкций, на 2024 год. Изменения предлагается внести в ст.98 ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и в отдельные законодательные акты.