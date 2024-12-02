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Правительство продлило переходный...

Правительство продлило переходный период для маркировки БАД и кожных антисептиков

02.12.2024
17:22
Дина Коблова
Правительство продлило переходный период для маркировки биодобавок и средств для дезинфекции и кожных антисептиков. Ввод и вывод из оборота немаркированных БАД, произведенных в России и странах ЕАЭС по 28 февраля 2025 года, возможен до окончания их срока годности.
Фото: 123rf.com

Правительство внесло изменения в некоторые нормативные акты по вопросам оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Утверждено соответствующее постановление № 1680 от 30.11.2024. Согласно документу, переходный период для маркировки биологически активных добавок к пище (БАД), а также дезинфицирующих средств для гигиены рук и кожных антисептиков продлевается до 28 февраля 2025 года.

Изменения вносят в постановление № 870 от 30.05.2023. Формулировку «кожные антисептики — дезинфицирующие средства» заменили на «средства для дезинфекции помещений, оборудования и инструментов, одежды и белья (за исключением средств для ветеринарного применения) и кожных антисептиков». Продавать нереализованные средства для дезинфекции можно до 31 августа 2025 года.

Изменения также вносятся в правила маркировки биологически активных добавок, утвержденные постановлением № 886 от 31.05.2023. Оборот и вывод из оборота немаркированных БАД, произведенных в России или ввозимых из стран Европейского экономического союза (ЕАЭС) по 28 февраля 2025 года, допускается до окончания срока годности этих биодобавок.

Обязательную маркировку для медизделий, антисептиков, БАД и кресел-колясок ввели в мае 2023 года, ее необходимо наносить с 1 октября 2023 года.

В апреле 2024 года правительство изменило правила маркировки медицинских изделий с ограниченным сроком службы. Остатки таких медизделий могут быть реализованы без маркировки до 31 августа.

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