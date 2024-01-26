Правительство продлило возможность повышенного авансирования по госконтрактам

Компании, участвующие в госзакупках, продолжат получать в 2024 году в качестве аванса до 50% от цены контракта. Соответствующее постановление № 50 от 23.01.2024 опубликовано на портале правовой информации.

В правительстве сообщили, что решение распространяется на госконтракты, финансируемые из федерального бюджета и подлежащие казначейскому сопровождению. Регионам рекомендовано применять аналогичные положения для контрактов, софинансируемых из федерального бюджета.

Ранее размер аванса по госконтрактам в основном ограничивался планкой в 30% от цены, зафиксированной в договоре. Повышение размера авансирования предоставляет компаниям доступ к дополнительным ресурсам, помогает им быстрее и эффективнее решать поставленные задачи при обеспечении безусловного контроля за расходованием бюджетных средств.

«Все эти средства должны тратиться максимально эффективно и только при условии казначейского сопровождения. Такой подход позволит достичь поставленных президентом и правительством целей и на текущий год при одновременном контроле за расходованием ресурсов», – отметил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.

Практику повышенного авансирования госконтрактов правительство использовало в 2022 и 2023 годах, чтобы повысить устойчивость российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Эта мера доказала свою эффективность, дав бизнесу возможность быстрее адаптироваться к новым условиям работы.

В ноябре 2023 года Минфин предложил продлить госзаказчикам право устанавливать аванс по контрактам на уровне до 50%.