Правительство продлило запрет нанимать иностранных граждан в аптеки

Правительство опубликовало постановление об установлении на 2024 год допустимой доли иностранных работников в российских хозяйствующих субъектах. Соответствующий документ № 1511 от 16.09.2023 опубликован на портале правовой информации. Согласно ему для аптек доля иностранных работников от общей численности сотрудников установлена в 0%.

Ранее «ФВ» писал о том, что СРО «Ассоциация независимых аптек» обратилась в правительство с предложением разрешить аптекам брать на работу иностранных граждан. Квота в 25% поможет решению проблемы кадрового голода, говорилось в письме на имя премьера Михаила Мишустина.

Сейчас иностранцев запрещено нанимать в аптеки. Такой запрет впервые был принят в конце 2013 года и с тех пор неоднократно продлялся.