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Правительство продлило запрет...

Правительство продлило запрет нанимать иностранных граждан в аптеки

27.09.2023
10:07
Артем Косенок
Правительство утвердило квоты на 2024 год по доле иностранных работников в российских компаниях. Для аптек она также, как и раньше, установлена в 0%. Ранее Ассоциация независимых аптек просила правительство разрешить аптекам брать на работу иностранных граждан.
Фото: Артем Косенок

Правительство опубликовало постановление об установлении на 2024 год допустимой доли иностранных работников в российских хозяйствующих субъектах. Соответствующий документ № 1511 от 16.09.2023 опубликован на портале правовой информации. Согласно ему для аптек доля иностранных работников от общей численности сотрудников установлена в 0%.  

Ранее «ФВ» писал о том, что СРО «Ассоциация независимых аптек» обратилась в правительство с предложением разрешить аптекам брать на работу иностранных граждан. Квота в 25% поможет решению проблемы кадрового голода, говорилось в письме на имя премьера Михаила Мишустина. 

Сейчас иностранцев запрещено нанимать в аптеки. Такой запрет впервые был принят в конце 2013 года и с тех пор неоднократно продлялся. 

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