Правительство распорядилось ввезти партию незарегистрированного лекарства от оспы

Правительство распорядилось ввезти 200 упаковок незарегистрированного лекарства для лечения оспы, в том числе обезьяньей. Распоряжение правительства № 3989-p от 16.12.2022 опубликовано на официальном портале правовой информации.

«В целях оказания медицинской помощи пациентам при заболеваниях, вызываемых вирусами оспы, в том числе вирусом обезьяньей оспы, АО «Фармацевтический импорт, экспорт» осуществить в 2022—2023 годах ввоз в установленном порядке не зарегистрированного в Российской Федерации лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием тековиримат (по торговому наименованию TPOXX, капсулы 200 мг № 42, производитель SIGA Technologies (США) в национальной упаковке зарубежного предприятия-производителя в объеме 200 упаковок», — говорится в документе.

Ранее в июле в Минпромторге заявляли, что в России достаточно запасов лекарств, вакцин и средств индивидуальной защиты на случай вспышки оспы обезьян. В ведомстве тогда отметили, что в стране налажено производство традиционной вакцины от оспы. Согласно методическим рекомендациям Минздрава, вакцинация от натуральной оспы обеспечивает примерно 85%-ную защиту от вируса оспы обезьян. Также сообщалось, что параллельно ведутся испытания новой вакцины против оспы.

В начале октября Минздрав зарегистрировал первый отечественный препарат против оспы «НИОХ-14» центра «Вектор». По словам разработчика, лекарство эффективно против любых видов ортопоксвирусов, включая оспу обезьян.

Кроме того, в России зарегистрированы три вакцины для профилактики оспы. При этом иммунизация от натуральной оспы и оспы обезьян не входит в действующий Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.