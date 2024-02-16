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Правительство расширило эксперимент...

Правительство расширило эксперимент по созданию электронных дипломов и аттестатов

16.02.2024
18:46
Правительство продлило эксперимент ведения «цифровых» документов в едином реестре об образовании и квалификации, а также расширило возможности для его участников. Таким правом наделили образовательные учреждения дополнительного образования.
Фото: ru.123rf.com

Правительство продолжит эксперимент по созданию цифровых документов об образовании и квалификации в новом формате. Постановление №173 от 14.02.2024 подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь, помимо школ, колледжей и вузов, в нем будут участвовать учреждения дополнительного образования. Также увеличится число участников эксперимента. Всего в 2024 году пилот охватит 277 школ, 260 колледжей, 61 вуз и 225 учреждений дополнительного образования, сообщает пресс-служба правительства.

Механизм формирования цифровых документов о среднем профессиональном, высшем и дополнительном образовании будет отрабатываться в рамках первых двух этапов — с 15 марта по 30 сентября.

В пресс-службе правительства отмечали, что цифровые документы, созданные в рамках эксперимента, не будут иметь юридической силы и не будут выдаваться выпускникам. После окончания эксперимента электронные дипломы и аттестаты будут удалены из системы.

Отработка механизма создания цифровых дипломов и аттестатов позволит обеспечить полноценную работу сервисов «Поступление в вуз онлайн» и «Электронные документы об образовании» на портале госуслуг. Предполагается, что в дальнейшем электронные дипломы и аттестаты можно будет использовать для поступления в вуз или при трудоустройстве наравне с традиционными бумажными документами, если это будет необходимо.

В список, помимо прочих, вошли медицинские и фармацевтические университеты и колледжи.

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