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Минздрав предложил порядок...

Минздрав предложил порядок формирования перечня медизделий для закупок по товарному знаку

05.07.2023
18:44
Артем Косенок
Таисия Кубрина
Минздрав разработал порядок формирования перечня медизделий и продуктов лечебного питания, при закупке которых допускается использование ‎в закупочной документации товарных знаков. Перечень будет формировать межведомственная комиссия при Минздраве.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Минздрав разработал порядок формирования перечня медизделий и продуктов лечебного питания, назначенных врачебной комиссией, при закупке которых допускается использование ‎в закупочной документации указания на товарный знак. Соответствующий проект размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, вопрос о включении медизделий и специализированных продуктов лечебного питания в перечень будет рассматривать межведомственная комиссия. В ее состав входят представители Минздрава, Минпромторга, ФАС, Росздравнадзора, Роспотребнадзора и Федерального казначейства.

Медизделие для включения в перечень должно соответствовать следующим критериям:

  • быть зарегистрировано в России;
  • ‎иметь заключение главного внештатного специалиста Минздрава по заболеванию, которое лечится с применением медизделия, о невозможности его замены другим медизделием, применяемым ‎для лечения больных с тем же заболеванием;
  • не должно быть в его отношении решения Росздравнадзора о приостановлении его применения ‎или об изъятии из обращения.

Лечебное питание для включения в перечень должно соответствовать следующим критериям:

  • иметь заключение главного внештатного специалиста Минздрава по заболеванию, которое лечится с применением лечебного питания, о невозможности его замены другим питанием, применяемым ‎для лечения больных с тем же заболеванием;
  • специализированный продукт лечебного питания должен применяться при лечении больных орфанными заболеваниями.

Медизделия включаются в перечень по наименованиям с указанием ключевых характеристик (модели, варианта исполнения, комплектации, принадлежностей и номера регудостоверения), а также кодов МКБ для соответствующего заболевания. Список специализированных продуктов лечебного питания также должен включать наименования и коды МКБ.

Заявитель (медицинская организация, в которой оказывается помощь пациенту) должен будет направить в Минздрав заявление о включении медизделия или продукта лечебного питания в перечень. Его направляют в электронном виде и к нему прикладывается копия протокола заключения врачебной комиссии о неэффективности ‎или невозможности применения у пациента других медизделий и (или) специализированных продуктов лечебного питания.

‎Минздрав вместе с Росздравнадзором и Роспотребнадзором ‎рассматривает заявление в течение 15 дней со дня их получения. Если в указанный срок заявка не может быть рассмотрена, то период продлевается, но не более чем на 15 дней, а Минздрав уведомляет об этом заявителя в письменном или электронном виде.

В апреле были приняты изменения в Федеральный закон № 44 от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Они позволяют, в частности, закупать медизделия и лечебное питание по торговому наименованию для конкретных пациентов.

В конце июня с инициативой изменить процедуру закупок льготных лекарств выступил депутат Госдумы Айрат Фаррахов. Он направил письмо с таким предложением премьер-министру Михаилу Мишустину. По его словам, проводить процедуру закупок лекарства одного и того же торгового наименования можно сразу на всех нуждающихся.

Сейчас для приобретения препарата необходимо провести торги, а каждое лекарственное средство покупают только для одного пациента и на срок его лечения. Однако такая схема содержит изъян. Торги, например, могут не состояться, что приведет к социальной напряженности. По итогам торгов цена на лекарства может отличаться, а, кроме того, увеличивается нагрузка на контрактную службу, пояснил депутат в письме.

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