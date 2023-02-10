Правительство утвердило концепцию роста заготовки плазмы крови для производства лекарств

В России планируется нарастить объемы производства лекарств на основе плазмы крови, чтобы полностью обеспечить граждан такими отечественными препаратами. Это предусмотрено Концепцией увеличения заготовки плазмы крови на период до 2030 года. Документ утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, его опубликуют в ближайшее время, сообщили в правительстве.

Концепция предлагает модернизировать федеральные и региональные учреждения, которые занимаются сбором и хранением крови, снизить стоимость заготовки плазмы за счет увеличения объемов, развивать взаимодействие с донорами. В федеральном бюджете на ближайшие три года на эти направления предусмотрено почти 8 млрд руб.

Это позволит обеспечить российские фармкомпании необходимым объемом плазмы крови для производства на ее основе лекарств. Концепция будет реализовываться в три этапа:

в 2023—2024 годы будет проведена модернизация плазмоцентров и учреждений службы крови ФМБА;

в 2025—2027 годах планируется переоснастить региональные учреждения службы крови и в общей сложности увеличить объемы заготовки плазмы до 1,2 млн литров в год для последующего производства лекарств;

в 2028—2030 годы объем заготовки плазмы планируется довести до 1,8 млн литров в год.

В правительстве отмечают, что это не только позволит создать постоянный запас сырья для производства лекарств для россиян, но и откроет возможности для экспорта отечественных препаратов. Лекарства, получаемые из плазмы крови, используются для профилактики и лечения инфекционных заболеваний, помогают спасать жизни пациентов с болезнями системы кровообращения, различными новообразованиями и патологиями. Кроме того, такие препараты незаменимы в чрезвычайных ситуациях, когда людям требуется экстренная помощь.

В июне 2022 года Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поставках плазмы крови для препаратов. Поправки позволяют направлять донорскую плазму непосредственно на фармацевтические заводы. Таким образом, российские производители могут быстрее получать нужные компоненты, нарастить мощности и обеспечить граждан необходимыми препаратами. Законопроект также запрещает вывоз донорской крови, ее компонентов и плазмы, полученной в России, за пределы страны.