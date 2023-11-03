Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Правительство утвердило перечень...

Правительство утвердило перечень центров экспертизы малых технологических компаний

03.11.2023
17:12
Артем Косенок
Правительство опубликовало распоряжение, которое утверждает перечень центров экспертизы малых технологических компаний. В него вошли три организации.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Правительство утвердило перечень центров экспертизы малых технологических компаний. Соответствующее распоряжение № 3051-р от 31.10.2023 опубликовано на портале правовой информации. Документ вступил в силу сегодня, 3 ноября 2023 года.

Согласно документу, в перечень попали ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», НО «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» (Фонд «Сколково») и АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций».

В августе был утвержден закон об определении понятия «малая технологическая компания». Такие предприятия должны будут соответствовать сразу нескольким критериям, им будет оказываться господдержка и для них создадут специальный реестр. Признание предприятия малой технологической компанией осуществляется после ее заявления на основании результатов экспертизы.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.