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Правительство утвердило перечень...

Правительство утвердило перечень грузов для северного завоза

05.12.2023
10:41
Артем Косенок
Правительство утвердило перечень грузов для северного завоза, в который вошли семь категорий товаров. В их числе лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания. Ранее был принят закон, создающий правовые и организационные основы северного завоза.
Фото: Таисия Кубрина

Правительство утвердило перечень грузов для приоритетных поставок в районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории. В список вошли семь категорий товаров: лекарства, медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания, а также топливно-энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы, социально значимые продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости. Всего в списке около 160 наименований, сообщили в правительстве.

На закупку, а также доставку этих товаров в рамках северного завоза региональные власти могут предоставлять бизнесу бюджетные кредиты.

Ранее в августе был принят закон, создающий правовые и организационные основы северного завоза. Документ вступает в силу с 1 апреля 2024 года. В ноябре правительство утвердило список территорий для северного завоза. В перечень были включены отдаленные поселения в 21 регионе.

Также было принято постановление, наделяющее Минвостокразвития полномочиями по осуществлению функций федерального координатора северного завоза. В том числе речь идет о мониторинге, утверждению маршрута и графика движения судов в рамках регулярных каботажных перевозок грузов северного завоза между морскими портами, координации деятельности органов власти в этой сфере.

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