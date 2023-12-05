Правительство утвердило перечень грузов для северного завоза

Правительство утвердило перечень грузов для приоритетных поставок в районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории. В список вошли семь категорий товаров: лекарства, медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания, а также топливно-энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы, социально значимые продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости. Всего в списке около 160 наименований, сообщили в правительстве.

На закупку, а также доставку этих товаров в рамках северного завоза региональные власти могут предоставлять бизнесу бюджетные кредиты.

Ранее в августе был принят закон, создающий правовые и организационные основы северного завоза. Документ вступает в силу с 1 апреля 2024 года. В ноябре правительство утвердило список территорий для северного завоза. В перечень были включены отдаленные поселения в 21 регионе.

Также было принято постановление, наделяющее Минвостокразвития полномочиями по осуществлению функций федерального координатора северного завоза. В том числе речь идет о мониторинге, утверждению маршрута и графика движения судов в рамках регулярных каботажных перевозок грузов северного завоза между морскими портами, координации деятельности органов власти в этой сфере.