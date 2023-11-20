Правительство утвердило перечень национальных лабораторий для производства наборов реагентов
20.11.2023
13:23
Правительство утвердило перечень национальных лабораторий биологической стандартизации для производства наборов реагентов, которые соответствуют требованиям ВОЗ. В список попали девять организаций.
Фото: Freepik
Правительство утвердило перечень национальных лабораторий биологической стандартизации для производства наборов реагентов, соответствующих требованиям ВОЗ. Распоряжение № 3183-р от 14.11.2023 опубликовано на портале правовой информации.
В список вошли девять организаций:
- ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора;
- ФГБНУ Научно-исследовательский институт вакцин и сыворотки им. И.И. Мечникова;
- ФГБУ Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы;
- ФГБУ Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники Росздравнадзора;
- ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава;
- ФГБУ Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА;
- ФГУП Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов ФМБА;
- ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева;
- ФГУП Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов ФМБА.
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