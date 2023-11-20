Правительство утвердило перечень национальных лабораторий для производства наборов реагентов

Правительство утвердило перечень национальных лабораторий биологической стандартизации для производства наборов реагентов, которые соответствуют требованиям ВОЗ. В список попали девять организаций.

Правительство утвердило перечень национальных лабораторий биологической стандартизации для производства наборов реагентов, соответствующих требованиям ВОЗ. Распоряжение № 3183-р от 14.11.2023 опубликовано на портале правовой информации. В список вошли девять организаций: ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора;

ФГБНУ Научно-исследовательский институт вакцин и сыворотки им. И.И. Мечникова;

ФГБУ Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы;

ФГБУ Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники Росздравнадзора;

ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава;

ФГБУ Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА;

ФГУП Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов ФМБА;

ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева;

ФГУП Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов ФМБА.