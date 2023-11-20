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Правительство утвердило перечень...

Правительство утвердило перечень национальных лабораторий для производства наборов реагентов

20.11.2023
13:23
Артем Косенок
Правительство утвердило перечень национальных лабораторий биологической стандартизации для производства наборов реагентов, которые соответствуют требованиям ВОЗ. В список попали девять организаций. 
Фото: Freepik

Правительство утвердило перечень национальных лабораторий биологической стандартизации для производства наборов реагентов, соответствующих требованиям ВОЗ. Распоряжение № 3183-р от 14.11.2023 опубликовано на портале правовой информации.

В список вошли девять организаций:

  • ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора;
  • ФГБНУ Научно-исследовательский институт вакцин и сыворотки им. И.И. Мечникова;
  • ФГБУ Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы;
  • ФГБУ Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники Росздравнадзора;
  • ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава;
  • ФГБУ Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА;
  • ФГУП Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов ФМБА; 
  • ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева;
  • ФГУП Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов ФМБА.

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