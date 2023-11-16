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Правительство утвердило порядок...

Правительство утвердило порядок оформления электронной очереди для проезда через границу

16.11.2023
14:39
Артем Косенок
Утвержден порядок резервирования перевозчиками даты и времени для проезда через границу. Он вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Ранее на границе с Казахстаном, Китаем и Литвой была введена электронная очередь для коммерческого транспорта.
Фото: Таисия Кубрина

Правительство утвердило порядок резервирования перевозчиками даты и времени для проезда через границу. Соответствующее постановление № 1842 от 02.11.2023 опубликовано на портале правовой информации. Документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

Согласно постановлению, резервирование даты и времени, а также их перенос осуществляются в соответствии с Положением о порядке проезда (постановление № 867 от 30.05.2023). Уведомлять перевозчиков о переносе нужно будет не позднее одного часа с момента принятия такого решения.

Российские перевозчики могут забронировать дату через портал госуслуг или в личном кабинете системы электронных перевозочных документов (Гис ЭПД). Иностранные перевозчики — на сайте epd-portal.ru.

Для регистрации иностранного перевозчика в личном кабинете указываются следующие сведения:

  • информация об иностранном перевозчике;
  • информация о владельце транспортного средства;
  • код налогового органа в стране регистрации;
  • сведения о транспортном средстве.

Сведения о регистрации будут направляться иностранному перевозчику на электронную почту не позднее трех рабочих дней с даты регистрации.

В конце мая стало известно, что с 1 сентября 2023 года на границе с Казахстаном, Китаем и Литвой будет работать система резервирования времени проезда для грузовиков. Перечень пунктов пропуска был утвержден правительством и призван сократить очереди на границе. В правительстве сообщили, что там уже есть необходимая для внедрения нового механизма дорожная инфраструктура: участки автомобильных дорог или площадки-накопители вблизи пунктов пропуска для размещения грузовиков — участников электронной очереди.

Дату и время пересечения границы перевозчики смогут резервировать заранее через специальный бесплатный сервис на официальном сайте Росгранстроя. Внедрение такого механизма позволит значительно сократить время ожидания в пунктах пропуска и снизить издержки бизнеса от вынужденного простоя, отметили в правительстве.

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