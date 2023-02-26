Правительство утвердило порядок проведения эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок проведения эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Постановление правительства №292 от 22.02.2023 опубликовано на интернет-портале правовой информации.

В документе устанавливаются правила проведения эксперимента, который стартует 1 марта. Он будет проводиться в Москве, а также в Московской и Белгородской областях до 2026 года.

В документе содержатся требования к медицинским и аптечным организациям, которые хотят добровольно принять участие в пилотном проекте. Также описан порядок дистанционной торговли лекарствами, требования к доставке, правила выдачи разрешения на розничную торговлю лекарствами.

Аптечные организации для участия в эксперименте должны быть подключены к ГИС в сфере здравоохранения, а также

получить разрешения на розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом у Росздравнадзора. В декабре служба сообщала, что разрешение на дистанционную торговлю лекарствами имеют 503 аптечные организации.

«В эксперименте примут участие аптеки, у которых есть собственный интернет-сайт или договор с маркетплейсом. Они также должны обладать помещениями для хранения сформированных заказов и иметь возможность своевременно и безопасно доставлять лекарства покупателям, используя, например, специальные боксы, где соблюдается температурный режим», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Предварительный доклад о результатах проведения эксперимента Минздрав должен предоставить до 31 декабря 2025 года, итоговый — до 30 апреля 2026 года. Кроме того уполномоченные исполнительные органы субъектов России, где будет проходить эксперимент должны предоставлять в Минздрав ежеквартальные отчеты.

Ранее Минздрав утвердил перечень рецептурных препаратов, разрешенных для дистанционной продажи в рамках пилотного проекта. В него включили 904 МНН.