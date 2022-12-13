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Росздравнадзор заблокировал еще...

Росздравнадзор заблокировал еще 230 незаконно торгующих лекарствами сайтов

13.12.2022
17:48
Артем Косенок

Росздравнадзор за последнюю неделю заблокировал 234 сайта, незаконно торгующих лекарственными средствами. Также Россельхознадзор выявил более 70 интернет-площадок, продающих ветеринарные препараты без лицензии.

Фото: onlyyouqj/ru.freepik.com

Росздравнадзор за последнюю неделю заблокировал 234 сайта, которые незаконно торговали лекарственными средствами. Чаще всего там продаются незарегистрированные лекарства, дорогостоящие рецептурные препараты, в том числе для искусственного прерывания беременности, и сильнодействующие психотропные средства. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В Росздравнадзоре отметили, что разрешение на дистанционную торговлю лекарствами имеют 503 аптечные организации. В службе призвали приобретать лекарственные средства только по рекомендации врача и в аптечных учреждениях, имеющих лицензию на фармдеятельность и разрешение Росздравнадзора на торговлю дистанционным способом.

Накануне в Россельхознадзоре также сообщили, что выявили более 70 сайтов по продаже ветеринарных препаратов без наличия лицензии на фармацевтическую деятельность, а также содержащих информацию о продаже незарегистрированных препаратов. На основании решений надзорного органа Роскомнадзор включил эти порталы в информационную систему «Единый реестр запрещенной информации» с дальнейшей блокировкой.

С 1 сентября в России начали блокировать сайты, продающие запрещенные ветеринарные препараты. Такое постановление приняло правительство. Под действие документа также попадают и порталы, на которых работают продавцы, не имеющие лицензии на фармдеятельность. Определять, какая информация подлежит блокировке, будет Россельхознадзор, вносить ресурс в реестр запрещенных — Роскомнадзор.

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