Правительство утвердило правила работы с изъятым метанолом

Правительство утвердило постановление № 1346 от 30.08.2025 «О реализации мер по пресечению незаконного оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей». Документ вступил в силу со дня публикации.

Постановлением утверждаются:

правила вывоза и хранения вне места изъятия метанола, изъятого из незаконного оборота;

правила уничтожения либо направления на переработку и (или) использование по решению суда изъятого из незаконного оборота метанола;

правила демонтажа, вывоза и хранения вне места изъятия оборудования для производства продукции с использованием метанола, изъятого из незаконного оборота;

правила утилизации по решению суда оборудования для производства продукции с использованием метанола, изъятого из незаконного оборота.

Согласно правилам вывоза и хранения изъятого из незаконного оборота метанола, правоохранительный орган в течение пяти рабочих дней после изъятия направляет в Минпромторг уведомление о готовности передать продукцию. Минпромторг за пять рабочих дней передает полученные данные организации. Предприятие, в свою очередь, обязано вывезти продукцию на спецхранение: за пять рабочих дней, если объем больше тонны, и за десять рабочих дней, если объем до тонны. В случае с утилизацией оборудования по решению суда отводится месяц.

В случае, если суд вынес решение об уничтожении или переработке метанола, Минпромторг в течение пяти дней на основании решения суда направляет организации заявку на уничтожение. Предприятие обязано уничтожить или переработать продукцию в течение месяца.

Порядок демонтажа, вывоза и хранения конфискованного оборудования схож с правилами по изъятию метанола: правоохранители направляют уведомление в Минпромторг, а министерство передает заявку организации. На демонтаж, вывоз и приемку оборудования у предприятия есть 60 календарных дней.

В мае президент подписал два закона, касающихся государственного регулирования оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Правила ведения реестра организаций и ИП, работающих с метанолом, утвердили в конце августа. Предприятия теперь обязаны сообщать обо всех изменениях в своей деятельности и о прекращении работы с метанолом. Данные будут открытыми для всех заинтересованных лиц.