Челябинское УФАС выявило картель из 17 компаний на торгах по поставке медоборудования
Челябинское УФАС усмотрело в действиях 17 компаний нарушения закона о защите конкуренции. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного органа. Материалы дела переданы в правоохранительные органы.
Речь идет об организациях из Челябинска, а также Магнитогорска, Кургана, Оренбурга, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии и Удмуртии. По данным ФАС, это такие компании, как:
- ЗАО «Медсервис-Регион»;
- ООО «Сиб-АПН»;
- ООО «Газнефтеснаб»;
- ООО «Уральская компания»;
- ООО МЦ «Ника»;
- ООО «ОРБиМЕД»;
- ООО «ТрансМед»;
- ООО «Медпроект-Зауралье»;
- ООО «ФортМедТех»;
- ООО «МЛТ Сервис»;
- ООО «Рим 2020»;
- ООО «Регион-Сервис»;
- ООО «Медицинские технологии»;
- ООО «МТМ»;
- ООО «МС»;
- ООО «ИжМедТех»;
- ООО «Медфармсервис».
Общая сумма начальных цен контрактов составила более 500 млн руб. По данным ФАС, компании в 2020–2021 годах участвовали в торгах на поставку медоборудования и изделий медицинского назначения (эндоскопы, рентгеновские системы, аппараты искусственной вентиляции легких и т.д.). В большинстве закупок (46 из 49) заказчиком выступил региональный Минздрав.
«Компании принимали совместное участие в торгах, используя модели поведения «вальс-карусель» и «единственный поставщик», направленные на заключение контрактов по максимальным ценам», — сообщили в пресс-службе ФАС.
Для своих целей компании использовали единую инфраструктуру и идентичное оформление свойств файлов заявок, снижали начальную цену контрактов на 2-4%, у них были длительные устойчивые финансовые взаимоотношения по договорам займа денежных средств и по договорам поставки товара. Одни и те же лица получали сертификаты электронной цифровой подписи (ЭЦП), а также использовали одинаковые номера телефонов и адреса электронной почты в заявлениях на выдачу ЭЦП. Также компании взаимодействовали между собой при подаче коммерческих предложений, оказывая влияние на формирование начальной цены контрактов, отметили в ФАС.
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