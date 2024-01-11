Челябинское УФАС выявило картель из 17 компаний на торгах по поставке медоборудования

Челябинское УФАС усмотрело в действиях 17 компаний нарушения закона о защите конкуренции. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного органа. Материалы дела переданы в правоохранительные органы.

Речь идет об организациях из Челябинска, а также Магнитогорска, Кургана, Оренбурга, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии и Удмуртии. По данным ФАС, это такие компании, как:

ЗАО «Медсервис-Регион»;

ООО «Сиб-АПН»;

ООО «Газнефтеснаб»;

ООО «Уральская компания»;

ООО МЦ «Ника»;

ООО «ОРБиМЕД»;

ООО «ТрансМед»;

ООО «Медпроект-Зауралье»;

ООО «ФортМедТех»;

ООО «МЛТ Сервис»;

ООО «Рим 2020»;

ООО «Регион-Сервис»;

ООО «Медицинские технологии»;

ООО «МТМ»;

ООО «МС»;

ООО «ИжМедТех»;

ООО «Медфармсервис».

Общая сумма начальных цен контрактов составила более 500 млн руб. По данным ФАС, компании в 2020–2021 годах участвовали в торгах на поставку медоборудования и изделий медицинского назначения (эндоскопы, рентгеновские системы, аппараты искусственной вентиляции легких и т.д.). В большинстве закупок (46 из 49) заказчиком выступил региональный Минздрав.

«Компании принимали совместное участие в торгах, используя модели поведения «вальс-карусель» и «единственный поставщик», направленные на заключение контрактов по максимальным ценам», — сообщили в пресс-службе ФАС.

Для своих целей компании использовали единую инфраструктуру и идентичное оформление свойств файлов заявок, снижали начальную цену контрактов на 2-4%, у них были длительные устойчивые финансовые взаимоотношения по договорам займа денежных средств и по договорам поставки товара. Одни и те же лица получали сертификаты электронной цифровой подписи (ЭЦП), а также использовали одинаковые номера телефонов и адреса электронной почты в заявлениях на выдачу ЭЦП. Также компании взаимодействовали между собой при подаче коммерческих предложений, оказывая влияние на формирование начальной цены контрактов, отметили в ФАС.