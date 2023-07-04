Правительство выделило субсидии по кредитам для системообразующих предприятий

Правительство направило субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим предприятиям промышленности и торговли. Деньги выделены на федеральный проект «Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности» в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». В 2023 году на это направят 3,24 млрд руб. Распоряжение № 1619-р от 20.06.2023 опубликовано на портале правовой информации.

Минпромторгу поручено в течение 30 дней с момента опубликования документа обеспечить заключение дополнительных соглашений с российскими кредитными организациями. Также ведомство внесет соответствующие изменения в программу «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Ранее в марте правительство опубликовало распоряжение о выделении в 2023 году 1 млрд руб. на федпроект «Развитие промышленной инфраструктуры и производственной кооперации в субъектах Российской Федерации» в рамках программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Деньги будут выделены кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, для предприятий — на покупку недвижимости для промышленного производства.

В июне правительство объединило госпрограмму «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» с программой «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Ранее такой проект был разработан Минпромторгом в соответствии с резолюцией правительства о согласии на консолидацию мероприятий этих двух программ.